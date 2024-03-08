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極冷空氣最強時刻來了！急凍8度挑戰寒流　下周一雨更大

▲▼行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,濕冷,保暖,禦寒,羽絨衣,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲強烈冷氣團來襲，明天強度挑戰寒流，北台灣最低探8度。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天（8日）入夜到明天清晨為冷空氣最強時刻，北台灣下探8到10度，有機會達到寒流等級，周日白天短暫回暖，下周一新一波鋒面和冷空氣接力，將是未來一周雨最多的一天，除南部平地外，各地都有降雨機會，下波冷空氣將達冷氣團等級。

冷空氣持續發威，中央氣象署預報員曾昭誠表示，今天入夜到明天清晨為冷空氣最強時刻，北台灣低溫8到10度，其他地方12到15度，強度可能為強烈冷氣團或寒流；明天白天有機會見到陽光，白天溫度與今天類似，北部、東半部約17到19度，中南部23到24度。

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曾昭誠指出，明天各地多雲到晴，僅迎風面東半部、恆春半島有零星降雨，明天下半天中層水氣增加，西半部山區有零星降雨機會。

▲▼明晨低溫預報。（圖／氣象署）

▲▼明晨低溫與未來一周溫度預報。（圖／氣象署提供）

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

周日清晨溫度仍涼，曾昭誠表示，周日清晨氣溫與今天類似，不會像明天周六那麼低溫，周日冷空氣減弱，白天氣溫回升，北部接近20度，中南部溫度更高。

周日中層水氣更多，北部、東半部、恆春半島，中南部山區有雨，其他地方多雲。曾昭誠指出，未來幾天氣溫回升只有周日白天，下周一鋒面通過，後方冷空氣增強，強度可達大陸冷氣團等級。

曾昭誠表示，下周一降雨將為未來7天最明顯的一天，除南部平地多雲外，其他地方都有降雨機會，主要降雨以中部以北、東半部為主；下周一東北季風、冷氣團增強將影響到下周三，其中下周二、下周三降雨區主要以基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島為主，中南部山區也有零星短暫雨，西半部平地雨量減少許多。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

下周四東北季風或冷氣團減弱，氣溫回升，東半部有局部短暫雨，西半部山區也有零星降雨。

降雪方面，曾昭誠表示，未來兩波冷空氣，周末水氣較少，但氣溫夠低，整體降雪機率不是那麼高，即便有降雪也較零星；另一波下周一水氣夠多，但低溫條件可能不夠，降雪機會也不是那麼高。

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