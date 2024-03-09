明天氣溫略回升！下周「鋒面、冷空氣夾擊」轉濕冷　周一雨最多

▲未來一周溫度起落快速。（示意圖／記者湯興漢攝）

生活中心／綜合報導

受到強烈大陸冷氣團以及輻射冷卻影響，今(9日)清晨本島最低溫為苗栗7.5度，白天氣溫緩升。氣象署提醒，今晚到明天清晨仍有局部低溫，明天白天後冷氣團減弱，氣溫又稍微回升，但下周二、周三，受東北季風或大陸冷氣團影響，氣溫將再度下降。另外，下周一有鋒面通過，降雨明顯。

中央氣象局預報員林定宜上午說明，這波強烈大陸冷氣團將影響到明天清晨，白天後風向將逐漸偏東，冷氣團的影響力將較今日略微減弱，但東半部地區將有局部短暫雨，西半部山區也可能出現零星短暫雨，明天整體天氣狀況與今日相似。

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下一波鋒面系統以及東北季風或大陸冷氣團將在下周一下半天再度影響台灣，中部以北及東半部地區將有局部短暫陣雨，南部地區也可能有零星短暫雨。下周二及周三，受東北季風或大陸冷氣團影響，中部以北及東北部地區又是涼冷的天氣。14、15日將逐漸回溫，風向將轉為偏東南，但15、16日可能有華南附近的水氣移入，雲量將稍微增多。

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

未來一周的降雨預測，林定宜指出，今明兩日水氣不多，但雲量較多，下雨情形不明顯，頂多東半部地區、西半部地區可能有飄飄小雨。最明顯的降雨將在下周一，因為受到鋒面通過及東北季風增強影響，下周二、周三則水氣較少，只有東半部地區及西半部山區可能有零星短暫雨。下周四、周五溫度回升，但水氣又略微增加。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

林定宜表示，至於未來的溫度趨勢也是起落快速，今天到明天清晨是強烈大陸冷氣團影響階段，明天白天過後，隨著冷氣團影響力逐漸減弱，氣溫將稍微回升，但進入下周二、周三，受東北季風或大陸冷氣團影響，氣溫將再度下降。14、15日後，氣溫逐日回升，但15、16日可能因華南附近的水氣移入，雲量將增多。

林定宜提醒，今晚及明晨可能出現局部低溫，主要是北部地區的近山區及竹苗近山區，低溫發生機率較高。另外，金門可能出現10度以下的低溫。今日沿海地區風浪較大，特別是雲林以北至桃園附近的沿海地區、澎湖、綠島蘭嶼及恆春半島，可能出現8到9級的強陣風，請注意海邊活動的安全。

▲今晚到明晨還有一波低溫。（圖／氣象署提供）