「最美檢察官」罕見曬白膚嫩胸　2千人狂問號！親曝要抽脂豐胸

▲「最美檢察官」罕見曬雙峰美照。（圖／翻攝自IG／prosecutorlakulaku）



網搜小組／劉維榛報導

「最美檢察官」陳漢章（樂檢）在IG罕見曬出嫩白雙胸，更自曝去做3D乳房攝影，讓2000多名網友看了一頭霧水。對此，樂檢也大方解釋，原本是要小腹抽脂填臀，但醫師認為可能效果會不好，最後變成填到胸部，為了確認乳房健康才會去做乳房攝影。

樂檢在IG透露，努力運動3年，但在飲食上無法克制，「有一層脂肪包著我的小腹」，導致腹肌不太明顯，恰好整形醫師好友診所遷新址，讓他決定去捧場調整體態。起初，樂檢想抽脂填臀，但好友評估效果不太好，才臨時決定填到胸部上。

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對於目前胸型來說，樂檢坦言「要擠阿要撥阿才能比較集中，平時就散散的，不是飽滿的那種」，如今用脂肪回填豐胸也不錯。文中，樂檢也自嘲，其實他不喜歡在社群頁面放賣肉照，「畢竟這跟我的形象有點不太搭嘎，感覺會破壞我的氣質，但既然要說明，總是要有圖片才行。」

最後，樂檢也提到，抽脂填胸前，必須先確認乳房健康狀況，才會安排3D乳房攝影。至於檢查過程，樂檢本以為被夾超痛，結果只有輕微擠壓感，最後不忘呼籲女性們，「連我都去做了，各位姊妹們，為了自己的健康，也要定期做乳房超音波。」