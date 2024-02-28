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「最美檢察官」自曝小學成績爛每天被打　好友1句話逼哭翻轉人生

▲▼「最美檢察官」陳漢章成績太爛天天被打　被他1句話惹哭逆轉人生。（圖／翻攝自IG/prosecutorlakulaku）

▲「最美檢察官」分享自己小學成績差，幾乎每天被老師打，長大後遇上1契機才逆轉人生。（圖／翻攝自IG/prosecutorlakulaku）

記者趙蔡州／綜合報導

近日一對國小兄妹被家長安排魔鬼日程表，各種學習課程排滿，每天只能睡6個小時，晚餐甚至得在車上解決，孩童教育議題掀起論戰。有「最美檢察官」之稱的檢察官陳漢章（樂檢），最近也在IG寫下對於教育的看法，更分享自己從小功課不好，幾乎每天都被老師打，直到長大後1個契機，才讓他人生徹底改變。

新北地檢署檢察官陳漢章（樂檢）雖然是男兒身，但勇於做自己，經常穿著女裝示人，也經常在IG分享女裝穿搭，吸引超過7.9萬名粉絲追蹤，氣質外型讓他受封「最美檢察官」，他近日在IG談到教育問題，表示「大家可能有一個錯誤的想像，因為我考上司法官，所以我很會唸書，但其實根本不是這麼一回事」。

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▲▼「最美檢察官」陳漢章成績太爛天天被打　被他1句話惹哭逆轉人生。（圖／翻攝自IG/prosecutorlakulaku）

▲陳漢章經常在IG曬出自己的女裝穿搭。（圖／翻攝自IG/prosecutorlakulaku）

陳漢章透露，自己從小學開始就是遲到大王，平常功課不好又經常遲交作業，所以幾乎天天被老師打，打到他跟同學一起偷偷把老師的棍子拿走丟掉，國中時表現一樣不好，成績始終在班級的中後段，「還記得有次期末考太爛，快要墊底了，所以偽造成績單，結果被我爸狠狠地揍了一頓，當然高中聯考也考不好」。

陳漢章說，高中時是爸爸想辦法去讓他讀私校，讀到高二時考到全校倒數第4名，被迫離開了理組轉向文組，「高三時，我跟很多老師鬧不開心，所以我跟我的導師說『我想自己到外面圖書館唸書』，導師居然真的答應了」、「我為了回報我老師對我的信任，第一次出於自己的意願想讀書，終於在考大學時以全班第一名考上東吳法律，回報我老師對我的信任」。

然而考上大學後，他又開始瘋狂的玩，讀到第6年才以全班倒數第3名成績畢業，後來就是當兵、出社會工作，之後才被大學一起玩的同學找回來一起讀書考司法官，這是他第2次出於自己的意思開始讀書「找我一起讀書的，是當時全班倒數第一名（下稱A），我們都在被大家不看好的情形下，組了一個讀書小組」。

陳漢章指出，司法官考試不是普通的難，就算他每天讀8至10小時，也還是考了非常多年，，國考真的很殘忍，除了消磨志氣外，也讓他體驗了分離的感覺。當時好友A天因為天資聰穎，率先考上而且是雙榜，好友A承諾他「我等你，我們一起去司訓所（現稱：司法官學院）受訓」。

不料次年他因為得失心太重，加上考試過度緊張等因素，再次落榜，落榜後他到處閒晃散心，後來接到 好友A的電話，對方問他考上了嗎，他先用一副輕鬆的語氣回答「抱歉，我還是落榜了，哈哈」，接著還想用一些取笑自己的話想讓場面不那麼尷尬，沒想到好友A突然哽咽說「我好希望你考上喔」，讓他瞬間破防。

▲▼「最美檢察官」陳漢章成績太爛天天被打　被他1句話惹哭逆轉人生。（圖／翻攝自IG/prosecutorlakulaku）

▲陳漢章認為，「我不覺得小朋友一定要贏在起跑點什麼的」。（圖／翻攝自IG/prosecutorlakulaku）

陳漢章回憶，當初他聽到好友A的這句話，情緒也忍不住潰堤大哭，一部份感到難過，一部份感到幸福，所幸隔年他終於考上，目前也跟好友A同單位，「我們還是跟當初一樣要好，但我每次想到這件事，都會眼眶泛淚，人生有這種朋友是我這輩子最大的福氣，我是多麼幸運的人」

陳漢章最後總結，他是不太會唸書的人，能夠擁有今天的成就，有很多因素是碰上了貴人，「所以我不覺得小朋友一定要贏在起跑點什麼的，等到想做，我相信他一定可以做得很好」。

其他網友看了文章後紛紛表示，「有這樣的友誼真的很幸福」、「這篇文可以鼓勵很多人」、「希望我那不愛唸書，有著自由的靈魂的孩子，也能有一天醒悟，自動自發努力向上」、「完全無法想像，以為你是超級完美的那種，能有這樣的朋友真的很幸福」、「看到A說希望那句，我直接哽咽，真是難得的好朋友」。

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