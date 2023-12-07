被射3發漆彈「女友假奶破了」　終極苦主現身！友嗆：不賠就提告

▲友人女友上胸「假體破了」，氣得要原PO賠償。（示意圖／記者李佳蓉攝）



網搜小組／劉維榛報導

「有夠X小，奉勸大家跟女性玩活動要保護好自己！」一名男網友透露，與一群朋友去打漆彈，玩到最後剩下他與友人女友有子彈，原PO朝她胸口射了2至3發，結束後對方也沒提到不舒服。殊不知友人最近來告知，女友假體破了，要趕緊取出來否則恐會爛掉，若原PO不賠償就要提告，讓原PO傻眼至極。

一名男網友在Dcard表示，上周末與一群友人去墾丁度假，當中有一對是情侶，大家則說好想去玩漆彈，「有打過漆彈的人都知道，被打會痛甚至會瘀青」，結過完到最後，只剩下原PO與友人的女友有子彈，其他人已退出場地。

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原PO敘述當時過程，因都穿著迷彩服裝，只知道對方是女生的身形，他便比出手勢示意放棄作戰，豈料對方似乎想把子彈打光，「還一直朝我身上打」，當時他不想當個掃興的人，就隨即對女生胸口打了2至3發，「結束後也都都沒事，大家開開心心的回程。」

直到這幾天，友人傳訊息來說，當天坐車回家時，女友一直覺得胸部怪怪的且不舒服，「去檢查才發現是假體被打破了」，若不趕快取出來，會越破越大甚至爛掉，強調取出來跟重做的費用要向原PO求償。

原PO傻眼直呼，哪會知道友人女友去隆乳，況且她明知道是做出來的，應該要評估是否能玩漆彈遊戲，「現在說如果我沒有意願賠償...要跟我走民事（訴訟）。」

底下網友熱議，「好扯...X小」、「要如何舉證是你打爆的？如果是受傷也應該是業者負責賠償吧，業者連打爆眼鏡都有免責了」、「如果女生打贏官司，不就變成法院認證假奶？女生要確定欸，真的到打官司，名字都會在上面」、「假體有這麼容易破嗎」。