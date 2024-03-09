美聯合航空5天出包4次！110人客機「液壓出問題」　急改降洛杉磯

▲美國聯合航空（United Airlines）本周4度出包。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

美國聯合航空8日一架從舊金山飛往墨西哥的航班在出發後出現液壓問題，因此緊急改降落於洛杉磯，儘管此次事故並未造成人員傷亡，但是這已經是聯合航空本周第4次出包，其中包含起飛後輪胎掉落、引擎起火、飛機降落時衝出跑道等。

根據《美聯社》報導，這架空中巴士A320原定8日從舊金山飛往墨西哥，但是機組人員卻在起飛後緊急通報飛機出現液壓問題。

根據美國聯合航空聲明指出，飛機發現問題後隨即申請改降，並於8日下午4時30分安全降落於洛杉磯國際機場，機上110人皆未受傷。同時也安排機上乘客搭乘另一班8日晚間出發的班機前往墨西哥。

聯合航空表示，空中巴士A320通常備有3個液壓系統，而這架飛機僅1個系統出現問題。美國聯邦航空管理局將就此次事件展開調查。

洛杉磯市消防局發言人普蘭奇（Nicholas Prange）表示，消防當局接獲通報後，隨即派出消防車在機場待命，所幸最後並未使用灑水裝置。

另一方面，這已經是聯合航空在短短5天內發生的第4起事故。聯航一架波音737-900客機4日從德州休士頓飛往佛州邁爾斯堡（Fort Myers）時，在半空中突然引擎起火，隨後緊急折返，所幸機上167人並未受傷。

另一架波音777客機原定7日從舊金山飛往日本大阪，沒想到起飛後不久輪胎就突然掉落，甚至砸毀舊金山機場員工停車場的車輛，隨後也緊急改降洛杉磯。8日上午還有另一架波音737 MAX 8客機從田納西州孟菲斯飛往德州休士頓，但卻在降落時衝出跑道，所幸飛機並未因此解體，機組員與乘客全部平安疏散。

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