　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美聯合航空5天出包4次！110人客機「液壓出問題」　急改降洛杉磯

▲一架美國聯合航空（United Airlines）客機在德國法蘭克福機場（Frankfurt Airport）起飛。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國聯合航空（United Airlines）本周4度出包。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

美國聯合航空8日一架從舊金山飛往墨西哥的航班在出發後出現液壓問題，因此緊急改降落於洛杉磯，儘管此次事故並未造成人員傷亡，但是這已經是聯合航空本周第4次出包，其中包含起飛後輪胎掉落、引擎起火、飛機降落時衝出跑道等。

根據《美聯社》報導，這架空中巴士A320原定8日從舊金山飛往墨西哥，但是機組人員卻在起飛後緊急通報飛機出現液壓問題。

根據美國聯合航空聲明指出，飛機發現問題後隨即申請改降，並於8日下午4時30分安全降落於洛杉磯國際機場，機上110人皆未受傷。同時也安排機上乘客搭乘另一班8日晚間出發的班機前往墨西哥。

聯合航空表示，空中巴士A320通常備有3個液壓系統，而這架飛機僅1個系統出現問題。美國聯邦航空管理局將就此次事件展開調查。

洛杉磯市消防局發言人普蘭奇（Nicholas Prange）表示，消防當局接獲通報後，隨即派出消防車在機場待命，所幸最後並未使用灑水裝置。

另一方面，這已經是聯合航空在短短5天內發生的第4起事故。聯航一架波音737-900客機4日從德州休士頓飛往佛州邁爾斯堡（Fort Myers）時，在半空中突然引擎起火，隨後緊急折返，所幸機上167人並未受傷。

另一架波音777客機原定7日從舊金山飛往日本大阪，沒想到起飛後不久輪胎就突然掉落，甚至砸毀舊金山機場員工停車場的車輛，隨後也緊急改降洛杉磯。8日上午還有另一架波音737 MAX 8客機從田納西州孟菲斯飛往德州休士頓，但卻在降落時衝出跑道，所幸飛機並未因此解體，機組員與乘客全部平安疏散。

►美聯合航空客機「起飛後」輪胎掉落！多車遭砸毀　恐怖瞬間曝
►快訊／美聯合航空波音737 MAX 8「降落衝出跑道」　機組乘客緊急疏散
►美客機剛起飛「引擎噴烈焰」急折返降落　乘客拍下恐怖瞬間

ET快訊
3G要關了！　180萬人受影響「可0元換新機」
快訊／中國附醫園區工安意外　女墜地下2樓無生命跡象
高凌風第2任妻現況曝光！　看不出快60歲
外星人？最全面UFO調查出爐　五角大廈揭真相
快訊／光復橋公車輾斃騎士！　往台北方向封閉
台中夫妻掃墓　慘把「祖先」燒了
罵黃捷「舔綠的垃圾」　挨告求調解...遭拒慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

外星人造訪？最全面UFO調查出爐　五角大廈揭真相：多是誤認

美聯合航空5天出包4次！110人客機「液壓出問題」　急改降洛杉磯

南韓南部外海漁船翻覆3死5失蹤　1人昏迷搶救中

警花深夜幽會男同事！中風夫帶宗教局殺上門　親眼目睹出軌心碎了

日男警不倫已婚女同事！辦公大樓「多次激戰」　懲處結果曝

在WhatsApp傳先知照片　巴基斯坦學生被控「褻瀆神明」遭判死

美16名國中生「深偽裸照流出」淪情慾對象　5同學涉案勒令退學

東京馬拉松首起死亡事故！6旬男跑者「忙揮手摔倒」　頭部重創亡

男偏頭痛「大腦寄生蟲」作祟！4個月腦內產卵　醫曝：愛吃培根害的

亞洲首富兒娶妻！準婆婆戴19億「超粗祖母綠」現身　1棟豪宅穿身上

迪麗熱巴叼餅乾挨罵「學韓韶禧？」　陸網友酸她油膩：用力過猛，好尬

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

小禎聞佩甄私約胡瓜..嗆：潛規則？XD　樂觀看烏龍死訊「通常都是巨星才有」

大S弔唁「透膚裝＋紅指甲」遭張蘭模仿　經紀人還原衣服實情：對她有多大的仇恨！

原民男搞笑勸要折抵兵役！　收假超厭世：人家都退伍了

陸5歲弟獨自睡前狂喊加油　眼眶泛淚打氣：哼！我不哭

孟耿如帶女兒「黃玉米」露面..嚇到掙脫　被問黃子佼復出計畫「我也不清楚」

調皮弟對窗外野生猴做鬼臉　下秒被闖車內搶零食超驚恐

警還原「丟丟妹行糾」！被故意追撞　男友下車秒遭3嫌球棒痛毆

停讓後起步!單車、行人硬衝　駕駛怒：肇因不能全怪車輛

外星人造訪？最全面UFO調查出爐　五角大廈揭真相：多是誤認

美聯合航空5天出包4次！110人客機「液壓出問題」　急改降洛杉磯

南韓南部外海漁船翻覆3死5失蹤　1人昏迷搶救中

警花深夜幽會男同事！中風夫帶宗教局殺上門　親眼目睹出軌心碎了

日男警不倫已婚女同事！辦公大樓「多次激戰」　懲處結果曝

在WhatsApp傳先知照片　巴基斯坦學生被控「褻瀆神明」遭判死

美16名國中生「深偽裸照流出」淪情慾對象　5同學涉案勒令退學

東京馬拉松首起死亡事故！6旬男跑者「忙揮手摔倒」　頭部重創亡

男偏頭痛「大腦寄生蟲」作祟！4個月腦內產卵　醫曝：愛吃培根害的

亞洲首富兒娶妻！準婆婆戴19億「超粗祖母綠」現身　1棟豪宅穿身上

雷諾5號電動車「超過5萬人搶先卡位」！5月正式接單最快9月交車

台中傳虐狗！中年男壓頭狂毆30秒　歐告無助發抖...動保處要查了

台東警Cosplay另類舉牌　宣導犯罪預防及交通安全

因傷只能在一旁當啦啦隊　林書豪：為隊友感到驕傲

全家便利商店販售中職4隊主場門票　取票再享商品優惠

「最美檢察官」罕見曬白膚嫩胸　2千人狂問號！親曝要抽脂豐胸

柴柴喝水堅持扭臀跳恰恰　媽不解：使用前先搖一搖？

快訊／中國附醫園區傳工安意外　女墜地下2樓...命危送醫急救

內湖瓦斯無預警斷供民眾哭洗冷水澡　蔣萬安：避免寒流時施作工程

阿北投資20萬賺10萬　兌現不成助警超商逮車手

最派女嬰！連打2針氣飆「3個字」 網笑瘋狂重播：我沒聽錯吧？

國際熱門新聞

家人以為4歲童失足溺斃！監視器揭恐怖真相

機長同時睡著！飛機無人駕駛28分鐘偏離軌道

「女兒太漂亮」DNA鑑定心碎　她被趕出家門

亞洲首富娶媳！準婆婆戴19億祖母綠現身

日本京都藝妓頻遭遊客騷擾「撕破和服」

深夜11：59去領錢　女一分鐘後GG了

美聯合航空波音737「降落衝出跑道」

結婚6年才知妻是親妹妹！人夫崩潰：小孩都2個了

鳥山明辭世消息隱瞞1週　期間還舉辦作品計畫發表會

東京馬拉松爆首死！6旬男忙揮手摔倒亡

彭博：台積電將獲美逾1571億元　支援晶片生產計畫

投資人評估就業報告　美股收黑

路上嬉鬧衝出馬路！童遭拖拉機從頭輾到腳

鳥山明離世　馬克宏PO《七龍珠》簽名畫悼念

更多熱門

相關新聞

最全面UFO調查　五角大廈：未發現外星科技

最全面UFO調查　五角大廈：未發現外星科技

美國五角大廈8日公布一份重量級報告，針對1945年來所有不明飛行物（UFO）目擊事件的調查報告進行最全面審查，未發現任何表明外星人曾到訪地球，或政府及私人企業曾擁有外星科技的證據，認為大部分都只是一般物體或現象被誤認，恐怕令外星迷大失所望。

美16國中生「深偽裸照」流出　涉案5人遭退學

美16國中生「深偽裸照」流出　涉案5人遭退學

男偏頭痛求診才知「大腦寄生蟲」腦內產卵

男偏頭痛求診才知「大腦寄生蟲」腦內產卵

忘了麥克風沒關　拜登：要跟納坦雅胡攤牌

忘了麥克風沒關　拜登：要跟納坦雅胡攤牌

美參議院通過開支法案　避免政府局部斷炊

美參議院通過開支法案　避免政府局部斷炊

關鍵字：

聯合航空美國航空飛機事故安全問題北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台灣第一人！　YouTuber破1000萬訂閱

小彤胰臟腫瘤證實為惡性將樂觀治療

獨／機車定檢費4月起「調漲為100元」　27年來首度漲價

沒用到蘇丹紅！小磨坊老闆：自驗513次

面試一半「人資已Call她現職公司」！全場罵：太87

極冷空氣最強時刻來了！急凍8度挑戰寒流　下周一雨更大

碩士男年薪　遭同學酸太鳥

即／國1北大貨車追尾！2千多萬勞斯萊斯車尾遭撞爛

即／台78線火燒車　2大2小跳車脫困　

不一定要用毛巾！洗臉「最佳工具」醫激推：不會傷皮膚

最傷肝「5食物」別再吃！營養師：恐得肝癌

人夫遭仙人跳　給2.6萬險遭推下山

家人以為4歲童失足溺斃！監視器揭恐怖真相

即／知名成人論壇遭停止解析！鄉民整排崩潰

昨與林襄靦腆自拍　蔣萬安曝回家後太太反應

更多

最夯影音

更多
迪麗熱巴叼餅乾挨罵「學韓韶禧？」　陸網友酸她油膩：用力過猛，好尬

迪麗熱巴叼餅乾挨罵「學韓韶禧？」　陸網友酸她油膩：用力過猛，好尬
周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

小禎聞佩甄私約胡瓜..嗆：潛規則？XD　樂觀看烏龍死訊「通常都是巨星才有」

小禎聞佩甄私約胡瓜..嗆：潛規則？XD　樂觀看烏龍死訊「通常都是巨星才有」

大S弔唁「透膚裝＋紅指甲」遭張蘭模仿　經紀人還原衣服實情：對她有多大的仇恨！

大S弔唁「透膚裝＋紅指甲」遭張蘭模仿　經紀人還原衣服實情：對她有多大的仇恨！

原民男搞笑勸要折抵兵役！　收假超厭世：人家都退伍了

原民男搞笑勸要折抵兵役！　收假超厭世：人家都退伍了

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面