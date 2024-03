快訊／美聯合航空波音737「降落衝出跑道」　機組乘客緊急疏散

▲美國聯合航空波音客機8日發生降落後衝出跑道。(圖/翻攝自X平台)

記者趙蔡州/綜合報導

美國聯合航空(United Airlines)一架波音737D MAX 8、編號UA2477航班,美國時間8日上午6點30分從田納西州孟菲斯飛往德州休士頓,不料上午8點28分降落在休士頓喬治•布希洲際機場時「意外衝出跑道」,所幸飛機並未因此解體,機組員與乘客全部平安疏散,詳細事故原因待釐清。

▼從航空監測網站上可以看見,UA2477航班最終停在跑道外的草皮上。(圖/翻攝自flightradar24)

United Airlines Flight UA2477 from Memphis to Houston suffered gear failure upon landing at Houston George Bush Intercontinental Airport. The Boeing 737 MAX 8 veered off the runway into the grass today.pic.twitter.com/t7Ky3kft7h