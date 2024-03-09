美16名國中生「深偽裸照流出」淪情慾對象　5同學涉案勒令退學

▲美國加州5名國中生涉嫌使用AI偽造學生裸照，多達16名同學受害。（示意圖，與本文無關／CFP）

記者張寧倢／編譯

美國加州有5名就讀8年級的國中生2月被指控以人工智慧（AI）生成出「深偽」（deepfake）裸照，遭變造的對象正是他們的同學，共多達16人受害。比佛利山聯合學區（Beverly Hills Unified School District）與學校董事會6日已決議將5人全數退學。比佛利山警方仍在對此案進行刑事調查中。

根據NBC報導，比佛利維斯塔中學（Beverly Vista Middle School）校長布雷吉（Michael Bregy）表示，5名涉案者與16名受害者都是該校8年級學生，事件引發AI等科技使用倫理的重要討論，凸顯在數位環境下保持警惕和知情介入的重要性，但孩子仍在學習成長階段，有可能會犯錯，不過承擔責任也至關重要。

據報導，被開除的5名學生與家長沒有對退學處分提出異議，身分也不會公開。比佛利山事件曝光的同一周，NBC報導揭露，整個2月份在社群平台Facebook與Instagram上都在輪播著一款「深偽APP」的廣告，內容是將一名10多歲網紅的未成年照片進行「脫衣」。如今，造假影像遠比過去更快、更容易，也更廉價。

報導補充，儘管製作、分享、接收或擁有電腦生成的具可識別性兒童面孔的色情內容，在美國屬於非法行為，但法規未能阻止這類資訊在網路上散播長達數十年。虛假裸照與捏造的色情影片嚴重傷害了女性與兒童，不過，在主要社群平台和搜尋引擎上仍頻繁出現且非常容易搜索到。