　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美16名國中生「深偽裸照流出」淪情慾對象　5同學涉案勒令退學

▲▼性侵，性犯罪，強姦，性騷擾。（示意圖／CFP）

▲美國加州5名國中生涉嫌使用AI偽造學生裸照，多達16名同學受害。（示意圖，與本文無關／CFP）

記者張寧倢／編譯

美國加州有5名就讀8年級的國中生2月被指控以人工智慧（AI）生成出「深偽」（deepfake）裸照，遭變造的對象正是他們的同學，共多達16人受害。比佛利山聯合學區（Beverly Hills Unified School District）與學校董事會6日已決議將5人全數退學。比佛利山警方仍在對此案進行刑事調查中。

根據NBC報導，比佛利維斯塔中學（Beverly Vista Middle School）校長布雷吉（Michael Bregy）表示，5名涉案者與16名受害者都是該校8年級學生，事件引發AI等科技使用倫理的重要討論，凸顯在數位環境下保持警惕和知情介入的重要性，但孩子仍在學習成長階段，有可能會犯錯，不過承擔責任也至關重要。

據報導，被開除的5名學生與家長沒有對退學處分提出異議，身分也不會公開。比佛利山事件曝光的同一周，NBC報導揭露，整個2月份在社群平台Facebook與Instagram上都在輪播著一款「深偽APP」的廣告，內容是將一名10多歲網紅的未成年照片進行「脫衣」。如今，造假影像遠比過去更快、更容易，也更廉價。

報導補充，儘管製作、分享、接收或擁有電腦生成的具可識別性兒童面孔的色情內容，在美國屬於非法行為，但法規未能阻止這類資訊在網路上散播長達數十年。虛假裸照與捏造的色情影片嚴重傷害了女性與兒童，不過，在主要社群平台和搜尋引擎上仍頻繁出現且非常容易搜索到。

ET快訊
快訊／國民黨中常委選舉出爐！　前三高票曝
月領超過5萬勞保年金！　全台灣只有2位
直擊／柳演錫現身台北！　500粉絲後方追逐
勞斯萊斯被撞爛！車主霸氣「不求償」　粉專驚：根本就是話術
「5278」復活了！　站長狂刪帖子
已婚男開價「1天20萬」求包養她！私訊截圖曝光
虎爺顯靈？燒金紙驚見「虎斑行員」端坐金爐收費
台中短褲女倒臥公園長椅！　身邊只剩58高粱空瓶

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

警花深夜幽會男同事！中風夫帶宗教局殺上門　親眼目睹出軌心碎了

日男警不倫已婚女同事！辦公大樓「多次激戰」　懲處結果曝

在WhatsApp傳先知照片　巴基斯坦學生被控「褻瀆神明」遭判死

美16名國中生「深偽裸照流出」淪情慾對象　5同學涉案勒令退學

東京馬拉松首起死亡事故！6旬男跑者「忙揮手摔倒」　頭部重創亡

男偏頭痛「大腦寄生蟲」作祟！4個月腦內產卵　醫曝：愛吃培根害的

亞洲首富兒娶妻！準婆婆戴19億「超粗祖母綠」現身　1棟豪宅穿身上

海地總統府外爆激烈槍戰！黑幫襲政府大樓　總理回不了國

日男大生遭「14歲少女」仙人跳！跳樓逃跑　慘墜7樓摔死

不滿納坦雅胡？拜登忘了麥克風沒關　無意間脫口「要跟他攤牌」

迪麗熱巴叼餅乾挨罵「學韓韶禧？」　陸網友酸她油膩：用力過猛，好尬

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

小禎聞佩甄私約胡瓜..嗆：潛規則？XD　樂觀看烏龍死訊「通常都是巨星才有」

大S弔唁「透膚裝＋紅指甲」遭張蘭模仿　經紀人還原衣服實情：對她有多大的仇恨！

原民男搞笑勸要折抵兵役！　收假超厭世：人家都退伍了

陸5歲弟獨自睡前狂喊加油　眼眶泛淚打氣：哼！我不哭

調皮弟對窗外野生猴做鬼臉　下秒被闖車內搶零食超驚恐

警還原「丟丟妹行糾」！被故意追撞　男友下車秒遭3嫌球棒痛毆

孟耿如帶女兒「黃玉米」露面..嚇到掙脫　被問黃子佼復出計畫「我也不清楚」

停讓後起步!單車、行人硬衝　駕駛怒：肇因不能全怪車輛

警花深夜幽會男同事！中風夫帶宗教局殺上門　親眼目睹出軌心碎了

日男警不倫已婚女同事！辦公大樓「多次激戰」　懲處結果曝

在WhatsApp傳先知照片　巴基斯坦學生被控「褻瀆神明」遭判死

美16名國中生「深偽裸照流出」淪情慾對象　5同學涉案勒令退學

東京馬拉松首起死亡事故！6旬男跑者「忙揮手摔倒」　頭部重創亡

男偏頭痛「大腦寄生蟲」作祟！4個月腦內產卵　醫曝：愛吃培根害的

亞洲首富兒娶妻！準婆婆戴19億「超粗祖母綠」現身　1棟豪宅穿身上

海地總統府外爆激烈槍戰！黑幫襲政府大樓　總理回不了國

日男大生遭「14歲少女」仙人跳！跳樓逃跑　慘墜7樓摔死

不滿納坦雅胡？拜登忘了麥克風沒關　無意間脫口「要跟他攤牌」

退隱30年！高凌風第2任妻現況曝光「看不出快60歲」　定居泰國當星媽

大清早公園內「露下體把玩」女學生報警　無聊男下場曝

爭取賽事帶動地方觀光熱潮　全國語文競賽決賽11月花蓮登場

「阿伯」艾夫伯武功盡失！夢想家10發三分彈轟垮攻城獅

警花深夜幽會男同事！中風夫帶宗教局殺上門　親眼目睹出軌心碎了

國民黨中常委選舉結果出爐！　陳俗蓉、王伯綸、鄭正鈐獲前三高票

清明掃墓燒金紙引燃雜草「把墳墓燒了」　台中夫妻檔挨罰3千

聚焦生成式AI、培育頂尖電商人才　台灣經貿網跨境實戰營啟動

Sandy兒子11個月大「學會自己吃飯」　她感動噴淚：突然長大了

陸提房產危機「治本之策」　堅持房住不炒：今後拚的是高質量

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

國際熱門新聞

家人以為4歲童失足溺斃！監視器揭恐怖真相

機長同時睡著！飛機無人駕駛28分鐘偏離軌道

「女兒太漂亮」DNA鑑定心碎　她被趕出家門

亞洲首富娶媳！準婆婆戴19億祖母綠現身

日本京都藝妓頻遭遊客騷擾「撕破和服」

深夜11：59去領錢　女一分鐘後GG了

美聯合航空波音737「降落衝出跑道」

結婚6年才知妻是親妹妹！人夫崩潰：小孩都2個了

鳥山明辭世消息隱瞞1週　期間還舉辦作品計畫發表會

彭博：台積電將獲美逾1571億元　支援晶片生產計畫

東京馬拉松爆首死！6旬男忙揮手摔倒亡

投資人評估就業報告　美股收黑

路上嬉鬧衝出馬路！童遭拖拉機從頭輾到腳

鳥山明離世　馬克宏PO《七龍珠》簽名畫悼念

更多熱門

相關新聞

男偏頭痛求診才知「大腦寄生蟲」腦內產卵

男偏頭痛求診才知「大腦寄生蟲」腦內產卵

美國佛州一名52歲男子因為嚴重偏頭痛持續數月而求診，醫生透過電腦斷層與核磁共振造影檢查發現，男子的大腦中有絛蟲（tapeworm）寄生，甚至在他腦內產卵，刺激了頭骨下組織，確診為神經囊蟲病（neurocysticercosis）。由於患者喜歡吃軟培根，醫生懷疑可能是因為食用未煮熟的培根才感染了寄生蟲。

忘了麥克風沒關　拜登：要跟納坦雅胡攤牌

忘了麥克風沒關　拜登：要跟納坦雅胡攤牌

美參議院通過開支法案　避免政府局部斷炊

美參議院通過開支法案　避免政府局部斷炊

美國民警衛隊直升機墜毀　3死1重傷

美國民警衛隊直升機墜毀　3死1重傷

波音飛機貨艙載寵物　落地驚覺「門半開」

波音飛機貨艙載寵物　落地驚覺「門半開」

關鍵字：

深偽AI生成生成式AI報復性色情深偽裸照深偽不雅照北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台灣第一人！　YouTuber破1000萬訂閱

小彤胰臟腫瘤證實為惡性將樂觀治療

獨／機車定檢費4月起「調漲為100元」　27年來首度漲價

沒用到蘇丹紅！小磨坊老闆：自驗513次

面試一半「人資已Call她現職公司」！全場罵：太87

極冷空氣最強時刻來了！急凍8度挑戰寒流　下周一雨更大

碩士男年薪　遭同學酸太鳥

即／國1北大貨車追尾！2千多萬勞斯萊斯車尾遭撞爛

即／台78線火燒車　2大2小跳車脫困　

不一定要用毛巾！洗臉「最佳工具」醫激推：不會傷皮膚

最傷肝「5食物」別再吃！營養師：恐得肝癌

家人以為4歲童失足溺斃！監視器揭恐怖真相

即／知名成人論壇遭停止解析！鄉民整排崩潰

人夫遭仙人跳　給2.6萬險遭推下山

昨與林襄靦腆自拍　蔣萬安曝回家後太太反應

更多

最夯影音

更多
迪麗熱巴叼餅乾挨罵「學韓韶禧？」　陸網友酸她油膩：用力過猛，好尬

迪麗熱巴叼餅乾挨罵「學韓韶禧？」　陸網友酸她油膩：用力過猛，好尬
周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

小禎聞佩甄私約胡瓜..嗆：潛規則？XD　樂觀看烏龍死訊「通常都是巨星才有」

小禎聞佩甄私約胡瓜..嗆：潛規則？XD　樂觀看烏龍死訊「通常都是巨星才有」

大S弔唁「透膚裝＋紅指甲」遭張蘭模仿　經紀人還原衣服實情：對她有多大的仇恨！

大S弔唁「透膚裝＋紅指甲」遭張蘭模仿　經紀人還原衣服實情：對她有多大的仇恨！

原民男搞笑勸要折抵兵役！　收假超厭世：人家都退伍了

原民男搞笑勸要折抵兵役！　收假超厭世：人家都退伍了

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面