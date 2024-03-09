外星人造訪？最全面UFO調查出爐　五角大廈揭真相：多是誤認

▲ 美國海軍飛行員先前拍下的影片，顯示其與「不明空中現象」的互動。（圖／翻攝美國國防部）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國五角大廈8日公布一份重量級報告，針對1945年來所有不明飛行物（UFO）目擊事件的調查報告進行最全面審查，未發現任何表明外星人曾造訪地球，或政府及私人企業曾擁有外星科技的證據，認為大部分都只是一般物體或現象被誤認，恐怕令外星迷大失所望。

綜合《路透》及ABC等外媒，五角大廈全領域異常現象解析辦公室（AARO）應國會要求，在過去2年內審查美國政府自二次世界大戰結束以來，對UFO或「不明空中現象」（UAP）的所有調查，取得的結論是地球上不存在任何外星技術，也不曾有外星生物到訪地球。

AARO代理主任菲利浦斯（Tim Phillips）指出，這是政府對UFO相關事件機密及非機密紀錄的最全面審查，未發現證據表明有任何UAP目擊事件代表外星活動，或表明政府或民營企業曾獲取外星技術，認為所謂的「祕密UAP計畫」要不是不存在，就是被和完全無關外星技術的真實國安計畫搞混。

這份厚達63頁的報告中強調幾起事件，當事人提及的機密計畫確實存在，卻誤以為這些政府計畫與外星人及地球以外的活動有關。例如AARO審查的一份報告中，有人「無意間聽見有關軍事基地技術測試的對話，提及有外星人正接受觀察」，但AARO判斷是受訪者有所誤解。

報告還詳細說明，AARO向一個私人UAP調查組織及美國陸軍取得一份樣本，據稱是從外星墜毀，但分析後確認是由鎂、鋅、鉍和微量鉛元素組成的「人造地球合金」，不代表外星技術或含有任何特殊物質。

AARO認為，過去幾十年來多數UAP目擊事件都可歸咎於誤認所致，且有些幾乎可以肯定是新技術激增的結果，並列舉24種新型飛機和太空技術，包括祕密研發的U-2偵察機，在6萬英呎高空飛行，而大多數飛機都在2萬英呎空中飛行，但陽光對地平線上某些點的反射會照亮U-2。

儘管許多UAP目擊報告仍未獲解決，真面目尚不清楚，但AARO評估認為，若有更多且更優質的可用資訊，大部分案例也可被定調為普通現象或物體。