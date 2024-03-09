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男偏頭痛「大腦寄生蟲」作祟！4個月腦內產卵　醫曝：愛吃培根害的

▲▼美國佛州一名男子吃了未煮熟的培根，導致絛蟲寄生大腦。（圖／翻攝自amjcaserep.com）

▲男子食用未煮熟的培根，導致絛蟲寄生大腦。（圖／翻攝自amjcaserep.com）

記者張寧倢／編譯

美國佛州一名52歲男子因為嚴重偏頭痛持續數月而求診，醫生透過電腦斷層與核磁共振造影檢查發現，男子的大腦中有絛蟲（tapeworm）寄生，甚至在他腦內產卵，刺激了頭骨下組織，確診為神經囊蟲病（neurocysticercosis）。由於患者喜歡吃軟培根，醫生懷疑可能是因為食用未煮熟的培根才感染了寄生蟲。

根據紐約郵報等美媒報導，這起病例7日被刊登在《美國期刊病例報告》上，52歲匿名患者原本就有偏頭痛、第2型糖尿病與肥胖病史，就診前4個月偏頭痛加劇，原先藥物也失去效用。醫生檢查發現，他的大腦左右半球都有多個囊腫，伴隨腫脹情形。

傳染病專家證實，他的大腦中有一種稱為豬肉絛蟲（pork tapeworm，又名有鉤絛蟲）的寄生蟲存活，還在他腦中產卵，頭骨下的組織因此受到刺激。加上血檢結果，確認他罹患神經囊蟲病，並給予抗寄生蟲、消炎藥物治療，2周後病情有所好轉。

▲▼絛蟲、寄生蟲、囊蟲病、腸道。（示意圖／CFP）

▲比起大腦，絛蟲更常見於人的腸道。（示意圖／CFP）

由於患者平時喜愛吃軟培根，醫生認為他是在食用未煮熟的培根之後，吞嚥了微小的絛蟲卵，再透過血液從腸道傳播至大腦。報導指出，絛蟲演化出特殊的「頭部」，攜帶著大量的刺或鉤，用以附著在宿主身上，絛蟲利用自身表面吸收營養與排出廢物，同時擁有雄雌生殖器，可以成熟產卵。

醫生表示，豬肉絛蟲的幼蟲囊腫（寄生蟲未成熟階段封閉的囊）感染身體部位並引起發炎，就會出現這種疾病，症狀取決於囊腫的位置與數量，但大約8成患者會癲癇發作，若偏頭痛加劇也需要提高警惕。

值得注意的是，神經囊蟲病具有傳染性，同住家人吃進由患者準備的食物也有可能感染，患者應勤加洗手以免透過糞便傳播蟲卵。

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