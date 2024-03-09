快訊／開車撞丟丟妹！拿球棒+辣椒水攻擊　駕駛10萬交保、2嫌聲押

▲3惡煞暴打丟丟妹男友，狼狽落網。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿、劉人豪／台中報導

「直播天后」李明珊(丟丟妹)與簡姓男友(Tommy)，昨（8）日驚傳行車糾紛，疑似遭到後方車輛故意追撞，對方楊姓犯嫌3人更分持球棒、辣椒水攻擊。今（9）日警方偵訊後將楊姓犯嫌3人後移送台中地檢署偵辦，台中地檢署複訊後，晚間諭知駕駛10萬元交保，其餘2嫌聲押。

昨丟丟妹與Tommy開車行經台中市北區中清路、太原路口，疑似遭到後方車輛故意追撞，當Tommy下車查看時，楊嫌等人便立即持球棒、辣椒水攻擊，丟丟妹當場被嚇壞，事後並對3嫌提告，警方則依殺人未遂、妨害自由、妨害秩序三罪，將28歲張姓駕駛、噴辣椒水的21歲楊姓男子，以及另外22歲張姓男子，移送台中地檢署偵辦，並建請檢方聲押。

▲當街攻擊丟丟妹男友，3嫌被移送法辦。（圖／記者鄧木卿翻攝）

警方事後查出，犯嫌車輛為租賃車，但為何車上有球棒，也引發外界高度懷疑為預謀犯案，而詳細案情仍待釐清。警方今偵詢完畢，並將3嫌移送台中地檢署，檢方晚間諭知28歲張姓駕駛10萬元交保，並依傷害跟妨害秩序罪嫌，將噴辣椒水的21歲楊姓男子以及另外22歲張姓男子聲押。