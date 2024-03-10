逃劫男大生驚悚還原！目睹砂石車下坡「開很快」　壓扁休旅車母子

▲逃劫的勤益科大男學生拍下警消到場前，母子倆正受困休旅車的畫面。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅、黃資真／台中報導

台中市北屯區東山路二段今（10）日上午9時16分發生嚴重車禍！1輛載運肥料的砂石車過彎時失控，側翻壓毀休旅車，導致車內母子受困，救出時19歲兒子意識不清、43歲母親已無生命跡象，送醫搶救中，當時一名勤益科大男學生正好騎在事發休旅車後方，目擊車禍全程。

勤益科大男學生受訪表示，當時他騎在Honda CRV後方，砂石車開在外線，由於下坡速度比較快，所以砂石車轉彎時重心逐漸偏移，接著目擊車斗向外傾斜翻覆，怎料到前面一看才發現，原本在前方的休旅車被波及壓毀，當場擠成一團，也慶幸自己驚險逃過一劫。

▲男大生表示這邊彎道比較彎，加上是下坡，常騎的人都知道這段不能加速。（圖／記者許權毅攝，下同）



男學生更透露，常騎這段路的人都知道，由於此處彎道較彎，絕對不能加速，否則一定會翻車，所以他通常都會慢慢騎，但當時砂石車看起來速度蠻快的，加上下坡緣故，所以才會翻覆。

警方說明，上午9時17分一名59歲蘇姓男子駕駛砂石車載運肥料，沿東山路往市區方向行駛，在內線過彎時向右翻覆，當場從右前方休旅車車頂壓下，因此休旅車嚴重變形，警消緊急派遣轄區東山分隊等3個單位，出動消防車6輛、警備車1輛、救護車3輛、消防人員22名，由分隊長張啟原帶隊前往搶救。

初步了解，砂石車從新社前往南投途中，疑似裝載肥料過重，加上彎道與天雨路滑，導致翻覆，現場肥料散落一地，另由於轎車嚴重變形，車內母子一度受困，利用破壞工具先將19歲吳姓兒子救出，意識不清、嚴重創傷，再將駕駛43歲廖姓母親救出，惟已無生命跡象，雙雙送往慈濟醫院搶救中。