台中恐怖車禍母子重傷！懂事兒想棄大學考警專　母載他補習遇劫

▲台中市今早發生一起重大車禍，一輛載滿肥料的聯結車翻覆，重壓另輛休旅車，休旅車上2人重傷。（圖／記者許權毅攝，下同）



記者許權毅／台中報導

台中市北屯區東山路今（10日）早發生一起重大車禍，一名43歲廖女載著19歲兒子，遭另台疑似過彎不慎翻覆的聯結車輾壓，廖女車輛變成一團廢鐵，2人重傷仍在急救中。家屬心痛表示，今早是廖女準備載兒子去補習，不料發生意外。

家屬說，19歲吳男已經考完學測，能夠透過繁星錄取台中教育大學、文化大學等，但自己評估後，認為考警專當警察收入更穩定，所以才報考今年5月的警專考試。

吳男阿伯透露，原本侄子想自由騎車去，但早上因為下雨、天氣不佳，媽媽擔心他騎車摔倒，載他去市區、復興路附近補習。

吳男阿伯也說，侄子就是太懂事，想幫家裡減輕負擔，所以想放棄讀大學，改要考警專，這件事也跟他爸媽、2位阿伯商討過。

警方調查，駕駛聯結車的是59歲蘇男，車斗載滿大量肥料沿東山路直行，在某知名餐廳前彎道，不明原因翻覆，車斗重壓另外一輛Honda CRV休旅車，直接從車頂被壓扁，43歲廖女跟19歲吳男受困車內，廖女重傷無呼吸心跳，吳男重傷意識模糊，2人被送往慈濟醫院搶救中。

據了解，蘇男從新社區，要載運肥料往南投埔里。至於肇事主因是否為車輛超載或是其他原因，仍待警方調查釐清。

另，稍早廖女的休旅車與蘇男的聯結車已經被拖起，聯結車因車身大，分成2部分處理，耗費將近1小時才將車頭與車斗成功翻正。廖女的白色休旅車車頂鈑金有紫色車漆，聯結車車斗側面也有大面積凹陷。