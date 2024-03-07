保力溪發現穿山甲洞穴　林業署籲清明節不要點火整理墓地

▲保力溪發現穿山甲 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

林業保育署屏東分署在屏東縣車城鄉保力溪流域執行的資源調查監測工作，除了年前記錄到本島分布最南端的黃喉貂外，日前也拍到穿山甲的影像紀錄，呼籲民眾在清明時期，避免以火燒的方式整理墓地，並配合政府金紙集中處理措施，以減少森林火災發生，進而維護自然生態平衡。

▲配合政府金紙集中處理措施，於車城第一公墓涼亭辦理金紙集中處理贈好米活動。

保力溪流域以及鄰近的里海地區屬於恆春半島重要的海岸林保育軸帶，保力溪河口是陸蟹分布熱點，中、上游流域也同樣是淺山物種的重要棲地。

林業保育署屏東分署與國立嘉義大學邱郁文老師團隊，於保力溪流域執行森川里海環境生態自然資源調查與監測，除了生態監測及教育宣導外，對於穿山甲的棲息環境保護更為重視，近年在保力溪流域以及鄰近的里海地區，發現有不少穿山甲洞穴，顯示出保力溪流域里山棲地的重要性；但是這次發現紀錄的樣區位置，與人類活動範圍有高度重疊，加上近日來民眾已開始祭祖掃墓，常因掃墓過程用火不慎引發山林火災，也讓人憂心穿山甲棲地遭受祝融之災。

為保護保力溪森川里海豐富資源，林業保育署屏東分署提醒，掃墓期間勿使用燃燒方式整地除草，亦可配合政府金紙集中處理措施、降低森林火災的發生，避免危害淺山生態，千萬不要「讓我們的清明節，變成『穿山甲』的清明節」。亦請民眾遵守「4不2記得」口訣：「不亂燒雜草、不亂丟菸蒂、不讓冥紙飛揚、不燃放爆竹」、「記得撲滅餘燼、記得隨手將垃圾帶走」，共同努力維護防火安全。

林業保育署屏東分署再次強調，若不慎引發火災延燒至國有林地，將受到森林法第53條第3項的制裁，可能面臨2年以下有期徒刑、拘役或科30萬元以下罰金的處罰，並須負擔相應的民事賠償責任。期盼社會大眾共同遵守規定，一起守護森林資源，共創美好安全的自然環境。