新北台2線砂石車撞護欄側翻　駕駛自行脫困...滿地木屑畫面曝

新北一名52歲吳男是名慣竊，本月5日他潛入八里區賢三街一間倉庫，偷取瓦斯控制閥等財物，囂張的他竟連罐頭食品八寶粥、花生湯也不放過！未料，他的偷竊舉動被倉庫老闆監視器掌握報警，警方獲報趕抵過然見到吳男準備離去，吳男還狡辯自己在借廁所，警方拿出畫面詢問，吳男這才坦承犯行，偵訊後被移送送辦。