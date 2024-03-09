新北台2線砂石車撞護欄側翻　駕駛自行脫困...滿地木屑畫面曝

記者郭世賢／新北報導
新北市貢寮區今（9日）中午12時3分許發生一起車禍意外，一名27歲陳姓男子駕駛砂石車，行經台2線88公里處（往宜蘭方向）時，因不明原因自撞路旁護欄後傾斜，車頭右側凹陷損毀，後車斗載滿木屑灑地，陳男自行從駕駛座爬出脫困，所幸未受傷。
▲貢寮台2線砂石車翻覆，後車斗載滿木屑灑地。（圖／記者郭世賢翻攝）
警方針對陳男實施酒測，酒測值為0，至於詳細事故原因仍待調查釐清。現場肇事車輛占用往宜蘭方向部分車道，轄區警方獲報趕抵現場，實施交通疏導管制單線雙向放通行。
記者郭世賢／新北報導
新北市貢寮區今（9日）中午12時3分許發生一起車禍意外，一名27歲陳姓男子駕駛砂石車，行經台2線88公里處（往宜蘭方向）時，因不明原因自撞路旁護欄後傾斜，車頭右側凹陷損毀，後車斗載滿木屑灑地，陳男自行從駕駛座爬出脫困，所幸未受傷。
▲貢寮台2線砂石車翻覆，後車斗載滿木屑灑地。（圖／記者郭世賢翻攝）
警方針對陳男實施酒測，酒測值為0，至於詳細事故原因仍待調查釐清。現場肇事車輛占用往宜蘭方向部分車道，轄區警方獲報趕抵現場，實施交通疏導管制單線雙向放通行。
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