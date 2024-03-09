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台灣「國寶大師」孫超辭世　享耆壽96歲

台灣「國寶大師」孫超辭世　享壽96歲

▲資深陶藝家孫超老師。（圖／翻攝自臉書／鶯歌陶瓷博物館）

文／中央社

國家工藝成就獎得主、「結晶釉」大師孫超於2月19日辭世，享耆壽96歲。文化部將呈請總統頒發褒揚令，表彰其對台灣陶瓷藝術的貢獻與傳承。

文化部長史哲聞訊表達深切不捨，並表示，「孫超大師和台灣的結晶釉已經劃上了等號」，史哲說，孫超一路走來，在人格、態度、技藝、傳承和志業推廣的展現上，都是卓絕工藝家的寫照，對於台灣當代陶藝美學及工藝技法新創，具卓越成就。

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根據文化部發布的新聞稿，孫超從小熱愛藝術，就讀國立藝專時即受到良師的啟蒙，從此與藝術創作結下不解之緣，之後任職國立故宮博物院科技室，鑽研領域從雕塑轉入陶瓷，最後選擇「結晶釉」做為其終身研究之職志，開創「結晶釉」陶瓷，是繼傳統色釉研究之後另一項重大的創新與突破，亦是國內第一個做出高溫結晶釉者。

新聞稿指出，孫超2000年創作方向逐漸由立體造型，轉為氣勢磅礴的大幅瓷盤畫和瓷版畫，創造出一種全新概念「晶釉畫」，以瓷土為畫紙，釉藥為色料，噴槍為畫筆，窯火為發色劑，成為當代晶釉畫創作先驅。

2001年，72歲的孫超出版「窯火中的創作」，將30年來用釉的心得集結成冊，公開其鉅細靡遺的釉藥配方分析和燒製流程的解說，提供後進者免於茫然地摸索，擁有極大的成就卻胸襟開放不藏私。

孫超1986年獲頒國家文藝獎、2009年獲「第六屆台北陶藝獎」成就獎、2018年獲文化部頒發「國家工藝成就獎」，不間斷地鑽研與創作的精神，以及無私奉獻的胸襟，實為台灣陶瓷工藝發展的典範。

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