前北市議員黃郁芬爆偷吃！與助理共宿溫泉Hotel4小時　夫獲賠40萬

▲前台北市議員黃郁芬婚後2年，丈夫控訴她外遇助理，將助理告上法院。（圖／資料照）

記者郭玗潔／台北報導

有「小柴玲」之稱的前台北市議員黃郁芬驚傳外遇偷吃，她2022年3月才傳出好消息，和交往5年的林昶佐符姓前幕僚結婚，但符指控，黃郁芬在結婚同年底就外遇謝姓助理，兩人有許多親暱對話、擁抱、親吻，還在溫泉HOTEL停留約4小時，符男怒向謝男提告求償60萬。台北地院審理，認為謝男侵害配偶權，應賠償40萬元。

符男指控，黃郁芬在婚姻及懷孕期間，擔任台北市議會第13屆市議員，而謝姓男子則是她的選舉專員，明知道她的家庭狀況，卻和她在2022年12月27日、29日、31日，和黃之間出現諸多親密對話，包含「能被你喜歡真的很幸福」、「好想抱你睡喔」、「你真的是很會在我毫無準備的時候，讓我很害羞，不然我們溜出去睡覺好了」、「好想抱你睡喔」、「那天早上真的很開心」等。

符男說，兩人又於同年月26日到金山區海灣溫泉HOTEL停留約4小時，黃郁芬也向他坦承和謝男有擁抱、親吻等行為，兩人的行為讓他不知道該怎麼繼續維持婚姻，且他和黃郁芬都是政治工作者，生活重疊度高，黃郁芬又是公眾人物，婚姻關係受大眾檢視，兩人外遇讓他生活陷入尷尬窘迫，承受精神痛苦須到身心科就診，提告向小王求償60萬元。

全案審理時，謝男表示他為黃郁芬的行政助理，因兩人價值理念與政治想法相近，逐漸產生好感。26日他知道黃郁芬喜歡看海，便邀約她到某觀光農場用餐，並在金山地區用餐，因當時黃郁芬選舉失利，看她心情沮喪，他一時心動便擁抱和親吻她，但兩人並未有進一步身體接觸，且2022年底至2023年初遭符男發現後，黃郁芬即主動向他表示不再私下聯絡，兩人就絕少往來。

法官認為，謝男和黃郁芬相互表達愛意，進而擁抱及親吻等行為，顯然已逾越朋友社交往來之界線，審酌黃郁芬和丈夫都從事政治工作，生活及工作環境高度重疊，謝男和黃郁芬不當交往，對符男影響甚鉅，判他要賠40萬元。全案還可上訴。