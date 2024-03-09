翁曉玲稱「總統二輪投票」免修憲　陳水扁：真不知道法律怎麼讀的

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委翁曉玲提案，將總統選舉改為二輪投票制，首輪得票率未過半時，14天後進行二輪投票，但提案有違憲疑慮；對於質疑，翁則秀出自己的博論，怒嗆「我的法學素養輪不到這些人評頭論足」。前總統陳水扁表示，總統直接民選的憲法增修條文已採相對多數當選，還硬拗國大選總統的絕對多數舊法律，「真不知道法律怎麼讀的？」

對於質疑，翁曉玲日前在臉書上表示，近來民進黨部分委員和綠媒人士點名本人和國民黨黨團所提出的強化國會監督法案，說是毀憲亂政，又批評她沒學問，「我的法學素養和學問，輪不到這些人來評頭論足」。她也放上自己的博士論文表示，她的法學著作、博士論文全部上網公開，敬請有興趣找碴的讀者，趕緊去買。

至於現行總統選制需要改進，是否須要修憲？翁曉玲也另發長文解釋，應無必要。回顧我國行憲之初，憲法本文第46條規定，總統、副總統之選舉，以法律定之。民國36年當時制訂的「總統副總統選舉罷免法」第3條和第4條規定，總統、副總統係以「得國民大會代表總額過半數之票數者為當選」。

而陳水扁是台大法律系畢業，在大三時就考上律師高考榜首，更是史上最年輕出庭律師，創下許多紀錄。對於翁曉玲「總統選舉改兩輪投票制不必修法」的一番言論，陳水扁指翁連「憲法大，還是法律大都搞不清楚。」

陳水扁說明，特別總統直接民選的憲法增修條文已採相對多數當選，還硬拗國大選總統的絕對多數舊法律，「真不知道法律怎麼讀的？！」