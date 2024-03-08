慟悼鳥山明！40年好友桂正和「以為我會更早走」　1句OK成最後對話

記者陳宛貞／綜合外電報導

暢銷日本漫畫《七龍珠》作者鳥山明1日病逝，享壽68歲。與他相識40年的漫畫家好友桂正和悲痛發文，提到自己曾以為會比鳥山明早走，還請他為自己辦送別會，沒想到這個約定再也無法實現，更沒想到對方回應自己的郵件時，一句「OK」竟成為兩人的最後對話。

著有《銀翼超人》及《電影少女》等知名作品的桂正和在鳥山明死訊曝光後發文寫道，如今回想起和鳥山明相識40年的時光，兩人之間只有幸福的回憶，經常互相到對方家作客、一起出遊，每次打電話都笑得很累。

▲ 桂正和（右）哀悼《七龍珠》作者。（圖／翻攝自維基百科）

桂正和形容，鳥山明個性好色、可愛、毒舌又謙虛，兩人在工作上也有過合作，過程十分有趣，但他們相處時有99%的時間不談漫畫。

桂正和感嘆自己身為一名漫畫家，在眼界和藝術程度上遠不及鳥山明，以至於他不曾真正想過鳥山明有多偉大，但和他相處時卻從來不會有這種感覺，全因他的個性使然，「這就是為什麼我覺得他更像一位好友，而不是一位偉大的漫畫家。」

▲ 鳥山明於3月1日死於急性硬腦膜下血腫。（圖／路透）

桂正和去年夏天因病手術，鳥山明聽聞消息後還寄電子郵件關心，「老實說我很少收到別人寄信來關心健康，我們認識40年來，這可能是他第一次這麼溫柔關心我，我還以為要變天下雪了呢」，因為他們的對話通常只是開玩笑或胡言亂語，如今想來令他難過表示，「該怎麼說呢，那不是他該擔心別人的時候吧。」

前陣子桂正和身體不太好，打電話給鳥山明時還吩咐，「如果我先走了，請你幫我辦送別會吧！另外為了更加隆重，請你在送別會上演講！」沒想到這個約定卻再也無法實現。

桂正和坦言，很後悔在收到鳥山明的電子郵件後沒有打電話給他，可惜如今再也不能用電話聊些沒意義的話題，「我還有很多話想說，就算是你沒興趣的事，就像以前一樣放空聽我說也沒關係。」

他最後悲痛寫下，「我寄的那封『再聯絡』的郵件，你只是簡單地回覆一句『OK』，竟然成了最後一句話。真的太難過了，我打從心底感到痛苦。」