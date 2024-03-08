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洪孟楷曝《七龍珠》人生中的意義　哀悼鳥山明「這代人共同的惋惜」

▲立委洪孟楷。（圖／記者李毓康攝）

▲立委洪孟楷。（圖／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

以《七龍珠》、《怪博士與機器娃娃》等作品享譽國際的日本漫畫大師鳥山明，驚傳於1日因急性腦膜下血腫病逝，享壽68歲。對此，立委洪孟楷今（8日）在臉書表示，鳥山明老師IP的成形，讓全世界有共同語言，其筆下的許多角色
，早已是生活中的一部份，無法分割，並透露《七龍珠》是自己第一套完整收集的漫畫，哀悼老師的離世是「一代人共同的惋惜」。

洪孟楷先是提到，他相信鳥山明老師的辭世，是這一代人共同的惋惜，「他的創作、作品、影響力之大，很難用言語形容」。

之所以這麼說，洪孟楷說明，想到要發出氣功，十個人有九個會說龜派氣功；想到變身，就是髮色變金、黃金聖氣環繞、頭髮直立上揚，而且厲害的人，都可以叫做超級賽亞人。

此外，洪孟楷進一步說明，集滿七顆龍珠會有神龍出現，可以許三個願，這些設定，都是經典。「IP的成形，讓全世界有共同語言，讓從小看漫畫、動畫長大的我們分說，孫悟空、達爾、特蘭克斯、比克，早已就是生活中的一部份，無法分割。」

洪孟楷還點出，賽魯遊戲時的絕望、悟飯覺醒時的希望、父子龜派氣功的感動，這些都是無可取代的文化，而創造的人，就是鳥山明老師。

洪孟楷強調，能用作品影響並且帶給別人快樂和希望，鳥山明老師的一生絕對是精彩且燦爛的！「只是68歲的年紀確實相對年輕，實在令人震驚的新聞，但願作品精神持續保存，讓後代的人也有機會見識真正的經典。」

最後，洪孟楷盼鳥山明老師一路好走，感謝鳥山明的創作，七龍珠是自己人生第一套完整收集的漫畫、以及最愛不釋手的作品，他由衷的敬意及謝意！

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