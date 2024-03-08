鳥山明病逝！陸外交部表達深切哀悼　曾赴陸旅遊借鑑「西遊記」

▲鳥山明在創作《七龍珠》前，曾到大陸遊歷山川尋找靈感。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

家喻戶曉的日本漫畫《七龍珠》作者鳥山明因急性硬膜下血腫病逝，消息傳出後震驚全球。大陸外交部發言人毛寧在今（8）日例行記者會上也表達深切哀悼之意，並對家屬表示誠摯慰問。據悉，鳥山明在創作七龍珠前，曾到大陸遊歷名山大川尋找靈感，最終以《西遊記》的孫悟空為主角，早期漫畫裡也充滿不少小說元素。

▲《七龍珠》最初創作仍保有許多《西遊記》元素。（圖／翻攝微博）

鳥山明早期創作的《七龍珠》漫畫故事中，配角烏龍的造型便是以豬八戒為範本，好色的本性也和西遊記中的二師兄「人設」一般。此外，筋斗雲、金箍棒及參考桂林山水創作出的山水背景，都使《七龍珠》早期創作中帶有濃濃中國風。

不過，《七龍珠》的冒險劇情起初沒有引起太多共鳴，在編輯建議下，從天下第一武道會開始，漫畫風格轉向為「武鬥」為主，成功打進市場，創造出空前絕後的《七龍珠》世界，影響著跨年代的全球漫畫迷。

▲大陸外交部發言人毛寧。（圖／翻攝大陸外交部官網）

毛寧表示，「鳥山先生是著名的漫畫家，他的作品在中國也深受歡迎，不少中國網友也對他的去世表示哀悼。我們期待也相信日本會有更多的有識之士積極投身中日文化交流和兩國友好事業。」