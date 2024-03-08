　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園慶祝婦女節義民社福館3處據點啟用　提供多元服務

▲桃園慶祝婦女節義民社福館3處據點啟用　

▲桃園慶祝婦女節義民社福館3處據點啟用。（圖／新聞處提供）　

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市義民社福館內的「南區婦女中心、南區新住民家庭服務中心、圖書館義民分館」，於8日婦女節舉行開幕。市長張善政出席活動表示，市府特別於國際婦女節這天同時啟用義民社福館內3處社福據點，不僅是平鎮鄉親的一大福音，也能就近提供南桃園居民多元的服務，歡迎市民善加利用。

▲桃園慶祝婦女節義民社福館3處據點啟用　

▲南區婦女中心內有烘培教室，市議員張碩芳（左二）說，做烘培很療癒。（圖／記者楊淑媛攝）

婦幼發展局說，義民社福館為多功能社福據點，今天啟用的南區婦女中心將規劃婦女學苑、婦女成長團體、工作坊、婦女權益及性別平等倡議主題講座，並針對年輕女性及特定婦女規劃多元服務方案。

▲桃園慶祝婦女節義民社福館3處據點啟用　

而南區新住民家庭服務中心以人為本、以家庭為中心、以社區為基礎，提供新住民支持性、補充性及預防性之各項服務；圖書館義民分館則以「手作技藝」為館藏特色，分區設計提供市民多元閱讀體驗。

▲桃園慶祝婦女節義民社福館3處據點啟用　

此外，今日上路的桃園「好孕專車」，凡設籍桃園的孕婦及配偶設籍桃園的非本國籍孕婦，自孕期至預產期日後7個月內搭乘合作計程車，每胎最高可補助車資9,000元，單趟上限250元，滿足孕產婦產檢、生產、產後回診、嬰兒預防保健醫療及產後心理諮商等乘車需求，歡迎所有符合資格的婦女朋友，至桃園育兒資源網進行線上申請，更多申請資訊可至桃園市政府婦幼發展局查詢，或撥打婦幼局諮詢服務電話03-3322101分機5909、5910洽詢。

包括立委呂玉玲、市議員舒翠玲、謝美英、張碩芳、陳韋曄、王珮毓、魏筠、市府婦幼發展局長杜慈容、教育局長劉仲成、社會局長陳寶民、平鎮區長呂緣、桃園市立圖書館館長施照輝、南區婦女中心婦女權益與永續發展聯盟理事長李萍、南區新住民家庭服務中心臺灣紫社公益創新協會張菁芬副教授、復旦高中校長段台民、聯新醫院院長許詩典、義民廟主委范振修、復旦國小校長魏瑞汶等及多個新住民社團均一同出席。

ET快訊
00919、00878掙扎要出場還加碼？　一表看殖利率「算好

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

住警器有助於逃生保命！　南消呼籲民眾安裝以保住家平安

好消息！　桃園市獲選「2026台灣設計展」主辦城市

最高薪上看7.5萬！　桃園原住民亮點徵才釋1,600職缺

桃園慶祝婦女節義民社福館3處據點啟用　提供多元服務

新北金山警社區治安座談會　分局長沈明義親宣導防詐騙

花蓮區間列車死亡意外！男入侵軌道跳閃不及遭撞　送醫不治

接任龍潭敏盛醫院院長　張長榮：深耕社區醫療服務

慶祝國際婦女節　台南歸仁地政打造友善洽公環境

嘉義警銀攜手反詐騙　婦女節鮮花致意感謝女力

台南北安路5車追撞幸無人受傷　南警即時疏處30分鐘恢復順暢

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

迪麗熱巴叼餅乾挨罵「學韓韶禧？」　陸網友酸她油膩：用力過猛，好尬

大S弔唁「透膚裝＋紅指甲」遭張蘭模仿　經紀人還原衣服實情：對她有多大的仇恨！

原民男搞笑勸要折抵兵役！　收假超厭世：人家都退伍了

警還原「丟丟妹行糾」！被故意追撞　男友下車秒遭3嫌球棒痛毆

陸5歲弟獨自睡前狂喊加油　眼眶泛淚打氣：哼！我不哭

日漫《七龍珠》作者鳥山明病逝　享壽68歲

火辣西施放大招「買檳榔送熱舞」　路邊整排老司機朝聖！

停讓後起步!單車、行人硬衝　駕駛怒：肇因不能全怪車輛

雲林死亡車禍！高速撞電桿...爆炸瞬間畫面曝　17歲少年不治

住警器有助於逃生保命！　南消呼籲民眾安裝以保住家平安

好消息！　桃園市獲選「2026台灣設計展」主辦城市

最高薪上看7.5萬！　桃園原住民亮點徵才釋1,600職缺

桃園慶祝婦女節義民社福館3處據點啟用　提供多元服務

新北金山警社區治安座談會　分局長沈明義親宣導防詐騙

花蓮區間列車死亡意外！男入侵軌道跳閃不及遭撞　送醫不治

接任龍潭敏盛醫院院長　張長榮：深耕社區醫療服務

慶祝國際婦女節　台南歸仁地政打造友善洽公環境

嘉義警銀攜手反詐騙　婦女節鮮花致意感謝女力

台南北安路5車追撞幸無人受傷　南警即時疏處30分鐘恢復順暢

知過去、看未來、體驗美麗　上海市台協歡慶婦女節

馬克宏也是《七龍珠》粉絲　PO鳥山明簽名畫作悼念

快訊／美聯合航空波音737「降落衝出跑道」　機組乘客緊急疏散

桃園球場趕不上樂天開幕？　體育局：工程進度在預期中

住警器有助於逃生保命！　南消呼籲民眾安裝以保住家平安

「單人搭郵輪」需另付費！業者證實：50%-100%　這些郵輪有單人艙

公然挑釁警方？詐團下廣告裝「警政署反詐粉專」網笑：全民詐起來

AI晶片股瘋漲　瑞穗證示警「好像2000年網路泡沫再現」

豆府去年每股賺14.78元、擬配息13.3元　2月營收寫單月新高

露奶妹酒吧外被保全打趴　慘遭轎車輾拖70公尺後亡

相關新聞

新住民立委：外配不像陸配　有陸委會協助

新住民立委：外配不像陸配　有陸委會協助

國民黨、民眾黨擬修法將陸配入籍年限比照外配，從6年縮短至4年，引起各界熱議。民眾黨籍新住民立委麥玉珍7日在立院質詢陸委會主委邱太三時表示，社會觀點認為民進黨最照顧外配，但陸配有專門的部門陸委會在爭取權利，外配卻沒有，把雙方規定拿出來檢視，也是陸配優惠比較多，「所以你們比較親中，不是我們！」

地方創生學校桃園移地交流　體驗多元

地方創生學校桃園移地交流　體驗多元

扶緣服務協會邀集新住民年節團聚

扶緣服務協會邀集新住民年節團聚

桃園蘆竹慈母宮　3/19起「先民文化祭」

桃園蘆竹慈母宮　3/19起「先民文化祭」

雲林縣服務站邀新住民共慶元宵

雲林縣服務站邀新住民共慶元宵

關鍵字：

桃園慶祝婦女節義民社福館新住民南區婦女中心

讀者迴響

最夯影音

更多
周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...
迪麗熱巴叼餅乾挨罵「學韓韶禧？」　陸網友酸她油膩：用力過猛，好尬

迪麗熱巴叼餅乾挨罵「學韓韶禧？」　陸網友酸她油膩：用力過猛，好尬

大S弔唁「透膚裝＋紅指甲」遭張蘭模仿　經紀人還原衣服實情：對她有多大的仇恨！

大S弔唁「透膚裝＋紅指甲」遭張蘭模仿　經紀人還原衣服實情：對她有多大的仇恨！

原民男搞笑勸要折抵兵役！　收假超厭世：人家都退伍了

原民男搞笑勸要折抵兵役！　收假超厭世：人家都退伍了

警還原「丟丟妹行糾」！被故意追撞　男友下車秒遭3嫌球棒痛毆

警還原「丟丟妹行糾」！被故意追撞　男友下車秒遭3嫌球棒痛毆

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面