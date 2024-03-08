桃園慶祝婦女節義民社福館3處據點啟用　提供多元服務

▲桃園慶祝婦女節義民社福館3處據點啟用。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市義民社福館內的「南區婦女中心、南區新住民家庭服務中心、圖書館義民分館」，於8日婦女節舉行開幕。市長張善政出席活動表示，市府特別於國際婦女節這天同時啟用義民社福館內3處社福據點，不僅是平鎮鄉親的一大福音，也能就近提供南桃園居民多元的服務，歡迎市民善加利用。

▲南區婦女中心內有烘培教室，市議員張碩芳（左二）說，做烘培很療癒。（圖／記者楊淑媛攝）

婦幼發展局說，義民社福館為多功能社福據點，今天啟用的南區婦女中心將規劃婦女學苑、婦女成長團體、工作坊、婦女權益及性別平等倡議主題講座，並針對年輕女性及特定婦女規劃多元服務方案。

而南區新住民家庭服務中心以人為本、以家庭為中心、以社區為基礎，提供新住民支持性、補充性及預防性之各項服務；圖書館義民分館則以「手作技藝」為館藏特色，分區設計提供市民多元閱讀體驗。

此外，今日上路的桃園「好孕專車」，凡設籍桃園的孕婦及配偶設籍桃園的非本國籍孕婦，自孕期至預產期日後7個月內搭乘合作計程車，每胎最高可補助車資9,000元，單趟上限250元，滿足孕產婦產檢、生產、產後回診、嬰兒預防保健醫療及產後心理諮商等乘車需求，歡迎所有符合資格的婦女朋友，至桃園育兒資源網進行線上申請，更多申請資訊可至桃園市政府婦幼發展局查詢，或撥打婦幼局諮詢服務電話03-3322101分機5909、5910洽詢。

包括立委呂玉玲、市議員舒翠玲、謝美英、張碩芳、陳韋曄、王珮毓、魏筠、市府婦幼發展局長杜慈容、教育局長劉仲成、社會局長陳寶民、平鎮區長呂緣、桃園市立圖書館館長施照輝、南區婦女中心婦女權益與永續發展聯盟理事長李萍、南區新住民家庭服務中心臺灣紫社公益創新協會張菁芬副教授、復旦高中校長段台民、聯新醫院院長許詩典、義民廟主委范振修、復旦國小校長魏瑞汶等及多個新住民社團均一同出席。