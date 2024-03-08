柯志恩也收到恐嚇信！　「炸彈放在高雄」冒名陳其邁勒索4000萬

▲國民黨立委柯志恩。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨立委柯志恩今（8日）在立法院質詢行政院長陳建仁時，質疑數位部打詐不力，部長唐鳳是否成了最大戰犯。沒想到柯志恩下午開信箱時，又見到詐騙勒索信，甚至昨日凌晨也收到假冒高雄市長陳其邁之名的恐嚇勒索，呼籲政府拿出讓人民有感的作為，不要再自我感覺良好。

柯志恩今天在質詢中提及，相信政府有決心要打詐，包括2016年成立「打擊詐欺犯罪中心」、2022年成立「打詐國家隊」、2023年成立「打詐辦公室」，但人民的感受不是這樣， 165專線每人每日平均接聽近100通電話，質疑政府花了這麼多錢，是否真的有在打詐。

上午結束質詢後，柯志恩表示，繼立法院正副院長和多位立委接獲假冒「陳其邁」之名恐嚇勒索，她其實也在信箱收到類似恐嚇信。昨天辦公室收到詐騙電話要拆電錶，今天又來一封恐嚇信，發信時間是3月8日凌晨1點，聲稱「炸彈已經安裝在高雄市三民區建國一路463號附近某處」，揚言明天下午5點前看不到4千萬，「會直接引爆炸彈」。

柯志恩表示，上午才在院會質詢陳建仁，台灣詐騙猖獗，不論打詐國家隊或打詐辦公室都績效不彰，更看不到數位部的作為。沒想到下午打開信箱，竟然又是詐騙勒索信。希望自稱打詐有成效的陳建仁院長和唐鳳部長，拿出讓人民有感的作為，不要再自我感覺良好。