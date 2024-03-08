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婦女節翻轉女力國際論壇　台南市社會局邀越南公衛學者交流婦女政策

▲台南市社會局在8日國際婦女節當日，與嘉南藥理大學合辦「2024年翻轉女力與影響力-婦女議題國際論壇」，社會局葉誌明副局長代表黃偉哲市長出席參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市社會局在8日國際婦女節當日，與嘉南藥理大學合辦「2024年翻轉女力與影響力-婦女議題國際論壇」，社會局葉誌明副局長代表黃偉哲市長出席參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市15歲以上女性人口有83萬3428人，約佔全市人口44.8%，為提供更全面的婦女照顧，台南市社會局在8日國際婦女節當日，與嘉南藥理大學合辦「2024年翻轉女力與影響力-婦女議題國際論壇」，社會局葉誌明副局長代表黃偉哲市長出席參與。

▲台南市社會局在8日國際婦女節當日，與嘉南藥理大學合辦「2024年翻轉女力與影響力-婦女議題國際論壇」，社會局葉誌明副局長代表黃偉哲市長出席參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

會中特別邀請越南衛生部醫療服務管理司Ms.Tran Thi Van Ngoc副主任及河內公共衛生大學社會工作系Dr.Pham Tien Nam助理教授兼系主任，分享越南婦女政策及褔利服務推動現況，透過交流拓展台南市對婦女政策與福利的國際視野。

Ms.Tran Thi Van Ngoc副主任提到，近年來越南正積極改善婦女的社會地位，她分享越南醫療機構做為提升婦女家暴預防的重要角色及工作重點；Dr.Pham Tien Nam助理教授分享越南如何透過聯合國婦女署從政策倡導、終止暴力、經濟賦權及氣候變遷及減少災害風險部份做為推動越南女性的力量。會中另邀請國內多位學者及民間婦女團體代表針對婦女朋友在「健康醫療」、「褔利服務」、「家庭關係」、「職場勞動」等議題分享公私部門共同投入女性服務的經驗。

▲台南市社會局在8日國際婦女節當日，與嘉南藥理大學合辦「2024年翻轉女力與影響力-婦女議題國際論壇」，社會局葉誌明副局長代表黃偉哲市長出席參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長祝褔女性朋友婦女節快樂，黃市長表示台南市持續提供婦女福利政策及推動友善福利措施，市府團隊首創「登月計畫」免費提供女性生理用品、提供弱勢孕產婦每年120小時免費坐月子服務、生活講座、法律諮詢及諮商服務、職業婦女健康紓壓課程、女性衛教課程及婦癌篩檢等服務，落實照顧弱勢優先，關注全齡婦女身心發展之目標。

▲台南市社會局在8日國際婦女節當日，與嘉南藥理大學合辦「2024年翻轉女力與影響力-婦女議題國際論壇」，社會局葉誌明副局長代表黃偉哲市長出席參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

社會局盧禹璁局長指出，性別平權是國際當前趨勢，社會局接續去年邀請國際女科技人聯絡網（簡稱INWES）執委會財務長Sylvia Kegel來台分享女性在科技領域的參與和發展，今年持續辦理國際論壇，交流彼此工作經驗。另社會局持續培力全市54個婦女團體提升服務量能，也持續針對新住民姊妹辦理多場生活適應輔導及關懷服務，聚焦不同婦女需求外也推廣多元文化。

▲台南市社會局在8日國際婦女節當日，與嘉南藥理大學合辦「2024年翻轉女力與影響力-婦女議題國際論壇」，社會局葉誌明副局長代表黃偉哲市長出席參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

社會局說明，今日婦女議題國際論壇除邀集國內外專家學者與談外，現場也與華文地區第一家女性主義專業書店-「女書店」合作設攤，將暢銷或重要女性議題書籍或物品致贈參與者。台南市政府為響應國際婦女節活動，各單位接力辦理多場活動，期待透過多元女性的公共參與及共融對話，健全台南市女性社會參與管道，完善婦女權益服務。

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