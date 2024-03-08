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國際婦女節挺女力　國民黨團提6大訴求、5大修法

▲▼ 國民黨團召開「完善平權環境! 女性頂起半邊天!」記者會 。（圖／國民黨團提供）

▲國民黨團召開「完善平權環境! 女性頂起半邊天!」記者會 。（圖／國民黨團提供）

記者崔至雲／台北報導

今天是婦女節，國民黨團今8日上午邀集5位女性黨籍立委召開記者會，並國民黨團提出六大訴求、五大面向修法，包括增列家庭照顧津貼每月一萬元，最長24個月、「婦女產假由8週延長至12週、婦女二胎以上產假期間工資加二成發給、申請留職停薪津貼資格延長至六歲以下、三至五歲幼兒教育政府全額補助、緩解少子化危機 完善人工生殖制度。國民黨團呼籲朝野共同支持，讓台灣婦女生育保障更加完善。

書記長洪孟楷表示，在婦女節這一天，希望全台灣的女性都能夠永遠快樂。現在的民進黨政府，是不是真的了解婦女的需求？家庭的需求？ 以及我們全台灣2350萬人的需求？國民黨團為了台灣女性的權益和需求，特別提出相關推動照顧、支持以及保障婦女的相關修改法，著重在六大面向、六箭齊發，實實在在真切的政策，力挺、支持、照顧台灣婦女。

洪孟楷強調，國民黨團在三八婦女節這天，提出六大訴求、五大面向修法，分別就《就業保險法》、《性別平等法》、《 勞動基準法》、《 國民教育法 》以及《人工生殖法》五大修法的方向 六大政策提出。洪孟楷指出，國民黨團以實際的力量，最實際的修法，希望夠給予婦女最直接的照顧，國民黨團所有男女立委一同站出來，呼籲民進黨政府盡快提出相關的應對版本，一起討論並推動修法，讓六大訴求都能夠逐步落實。

副書記長萬美玲表示，我國產假8週，已遠低於各國給予產假的天數，例如鄰近的日本為14週、新加坡16週，澳洲更高達18週。對於婦女產假的相關權利的保障跟維護，是國際勞工組織非常重視的一塊，建議婦女產假至少要有12週，甚至於增加到14週，最佳的產假天數是18週；顯然，台灣目前產假8週，是遠遠不足。

萬美玲提出修訂《性別平等法》第15條、《勞基法》第50條，將現行產假由現行的8週延長到12週，讓生產的婦女，產後有更多的時間調整身體、家庭作息，以及照顧新生幼兒。其次，為了鼓勵婦女再生第二胎，提出修法對生第二胎婦女，給予1.2倍薪水，希望政府能夠全力支持、補貼發放。萬美玲說，這兩項修法提案，已獲得國民黨團全體女性立委的支持，也期待民進黨立委也能夠支持。

萬美玲強調，唯有給予婦女良好的環境，在生產育兒的過程當中，感受到政府支持，也唯有婦女願意生，才能解決少子化的問題。因此在三八婦女節這一天特別提出修法，期待朝野共同支持盡速完成修法，讓職業婦女無後顧之憂地敢生、能生、願意生。

▲▼ 國民黨團召開「完善平權環境! 女性頂起半邊天!」記者會 。（圖／國民黨團提供）

張嘉郡說，要怎麼樣讓年輕人敢生敢養？為此，國民黨團提案3到5歲幼兒教育由政府全額補助，現行5000元的補助，讓抽不到公托的年輕父母負擔並未減輕，且絕大多數私托註冊費動輒超過2萬元，年輕父母的生活壓力加大，更不敢再生第二胎。

國民黨黨團呼籲政府，3到5歲幼兒教育全額由政府來補貼，消弭各縣市政府補貼金額不同的不公平現象，由中央統一補助，讓幼兒獲得良好的教育品質，年輕夫妻敢生、願意生。

藍委呂玉玲表示，婦女育兒期間的留職停薪部分，在公托跟公幼尚未完全普及，還要面對隔代教養的問題，或是擔心托育虐兒的問題，都會讓職業婦女感到憂心；因此，留職停薪的議題就顯得相當重要。國民黨團提出《就業保險法》修法，將現行留職新的薪資補貼，從現行的3歲以下，延長到6歲以下，讓婦女能夠安心育兒，生與育環境更加健全，打造幸福城市、幸福家園。

藍委林倩綺表示，為了建構完善的平權環境，國民黨智庫提出具體政策方向，其中一項是增訂「家庭照顧津貼」，提出每月一萬元。現行實施的家庭照顧津貼為6000元。台灣社會當中，家庭照顧以女性為主體高達八成，且大多女性照顧對象都是失能長者或處於弱勢家庭，國民黨希望以實際政策方向，提高津貼能夠對女性家庭照護給予實質挹注。

藍委陳菁徽表示，沸沸揚揚吵了30年的代理孕母，歷任的衛生相關部長、署長都曾經支持，但在還沒有完成社會共識部分，希望能夠呼應這些生不出小孩的夫妻，能夠盡快的通過代孕制度，但同時必須全面的保障代理孕母，在法律上以及她生育自主的所有權益。

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