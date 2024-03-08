嘉義市警局婦女節活動　咖啡論壇感謝女力

▲▼ 嘉義市警局婦女節活動 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府警察局為慶祝3月8日國際婦女節，於當日在警察局1樓中庭舉辦「最嘉女孩晨光咖啡日」論壇，由知名Podcaster秘密客咖啡館品牌總監Miva電姬小姐，帶領女性同仁用一杯咖啡的時間分享好好生活理念，致謝每位認真美麗綻放自我的女性同仁。

嘉義市警局現有女性同仁159名，比重為全局總人數19%，今年婦女節活動就特別選在警察局一樓辦理，挑高的中庭、陽光直接灑落，女性同仁的溫柔與溫暖就像光走進警察局一般，讓整棟建築明亮充滿活力；為感謝女性同仁的付出也提醒大家要好好珍愛自己，特別舉辦「最嘉女孩晨光咖啡日」論壇，邀請知名Podcaster〈自嘉人限定〉秘密客咖啡館品牌總監Miva電姬小姐帶領女性同仁分享好好生活理念，用一杯咖啡的時間致謝一直努力的自己。

警察局局長沈炳信表示，嘉義市境內的咖啡店密度高居全台第二，僅次於臺北市。在總面積約為60 平方公里的小城內，平均每平方公里就有1.4 間咖啡店，足以顯示嘉義咖啡文化之興盛，警察局舉辦「最嘉女孩晨光咖啡日」論壇，就是要以咖啡為媒介、讓咖啡的渲染力帶領大家感受生活美好，同時也鼓舞女性同仁好好珍愛自己、展現自信，更鼓勵全體同仁關注女性的辛勞與貢獻，以呼應聯合國「2030永續發展目標」（SDGs）及行政院訂定之性別平等政策綱領，共同實現性別平等，並落實本市性別平權扎根計畫，讓性別主流化意識成為「全齡共享、世代宜居」及安全、健康、幸福嘉義市的基礎，共同打造幸福快樂、世世代代好徛起、大大小小隴佮意的嘉義市。