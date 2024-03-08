亞洲盃棒球賽門票「800賣2400」　黃牛現身...法官判不罰原因曝

▲大巨蛋舉行的棒球亞錦賽。（圖／記者簡名杉攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

嚴姓男子去年11月間在網路上兜售亞洲盃棒球賽的門票，2張共800元的票準備以2400元高價賣出，結果警方在網路巡邏時發現，佯裝成買家以「釣魚」方式找嚴男完成交易，警方事後將嚴男依違反社會秩序維護法移送裁罰，但法官認為警察買門票是為了辦案蒐證，並非真的要看比賽，嚴男賣票的行為僅屬於未遂，而社維法不處罰未遂，因此判嚴男不罰。

判決指出，警方是在去年11月30日執行網路巡邏時，發現嚴男在臉書上兜售「2023年第30屆亞洲棒球錦標賽（中華台北-韓國）的門票2張，原本每張400元，2張共800元的門票，員警聯繫後以2400元購得，事後警方依違反社會秩序維護法第64條第2款之非供自用，購買運輸、遊樂票券而轉售圖利之違序行為，將嚴男移送簡易法庭裁罰。

但法官審理認為，社維法中針對遊樂票券而轉售圖利者，處3日以下拘留或1萬8000元以下罰鍰的規定，行為人必須於最初購買遊樂票券時，非供自用而購買，嗣並有轉售圖利之行為，始能當構成要件而予以處罰。

而嚴男是因受警員引誘偽稱欲購買才完成交易，警員原無買受的意思，佯稱向購買意在辦案，以求人贓俱獲，伺機逮捕，事實上不能算真正完成買賣，應僅視為購買遊樂票券轉售圖利未遂，加上社維法不處罰未遂行為，因此判嚴男不罰，全案可抗告。