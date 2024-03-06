德議員「邀民眾赴台旅遊」　全球最大旅展上盛讚台灣為亞洲之心

▲德國綠黨籍議員歐瑪（Jian Omar，左）與我駐德代表謝志偉（中）。（圖／翻攝自Facebook／Jian Omar）

文／中央社

柏林國際旅展（ITB）於3月5日盛大開幕，德國議員歐瑪（Jian Omar）在台灣館發表談話時，讚美台灣為「亞洲之心」，是文化交融典範，邀請現場民眾將台灣納入旅行目的地中。

ITB為全球規模最大旅展，每年都有近180國、超過5000個單位參展，為匯聚世界旅遊產業專家的年度盛會。

在揮別國際衝突不斷的2023年後，今年旅展以「共同定義旅行的世界」為主題，強調全球合作的重要性，希望業者能透過知識、資源和經驗共享，提升旅遊業的創新和可持續性，共同塑造一個更加緊密連結、互相理解的世界。

台灣館今年以「親山、親海、樂環島」為主題，除了大螢幕播放美麗的山海風光外，為加深歐洲業者對台灣的人文印象，觀光署特別將展間布置成一間典雅的茶室，並規劃茶藝展演、彩繪油紙傘、手作排灣族琉璃串珠等交流活動，讓國際旅行業者能以更直觀的方式感受台灣人文風情。

觀光署表示，來自歐洲的旅客以英國、德國、法國及荷蘭為主，2023年歐洲來台旅客近30萬人次，約恢復至疫情前77%，其中，以「觀光」為目的德國旅客已回升至疫情前92%。

而在開幕日最熱鬧的活動Happy Hour上，觀光署國際組組長黃易成、駐德代表謝志偉皆致詞邀請大家到台灣旅行，黃易成以同一條街上能看見來自不同信仰的宗教建築，以及首個同性婚姻合法化國家，解釋台灣的多元與包容性，並向國際旅客強調台灣是一個非常安全的旅行目的地。

許多德國官員與議員也特地到場支持，綠黨籍柏林邦議會議員歐瑪致詞時以個人人生經驗談台灣，獲得全場熱烈掌聲。

歐瑪分享他是一名來自敘利亞、有著移民背景的議員，是因為民主而移居德國的民主主義者，他表示，「民主、人權、自由是我們珍視的價值，也是我們當前支持烏克蘭、以及今天站在這裡支持台灣的原因。」

他也提到數月前有人對他說，因為在政治上支持台灣，他不再被中國歡迎。歐瑪表示，「當時我回應這對我來說不是問題，因為在台灣，我可以同時瞭解中國、日本及台灣本土文化。」他認為台灣是亞洲之旅的心臟，因為獨特的歷史而成為亞洲文化交融的典範。

歐瑪強調，無論是從文化、歷史還是自然景觀的角度來看，台灣都有獨特的魅力，值得世界各地的旅客深入探索，他鼓勵現場民眾，如果計劃亞洲之行，一定不能錯過台灣。