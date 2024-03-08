鳥山明過世震撼全球　美歐媒體報導封「傳奇漫畫家」

▲日本漫畫《七龍珠》在日本海內外都相當有人氣。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

暢銷日本漫畫《七龍珠》作者鳥山明1日病逝的消息震驚各界，除了亞洲地區，西方媒體也快訊跟進報導，以「傳奇日本漫畫家」、「超越日本國界」等字句來形容鳥山明及其作品。

▲日本漫畫《七龍珠》作者鳥山明過世的消息，登上國際媒體。（圖／路透）

產經新聞報導，鳥山明（Akira Toriyama）過世的消息登上多間國際媒體版面。英國廣播公司BBC以「日本最具影響力、最暢銷漫畫之一《七龍珠》作者過世」快訊進行報導，稱《七龍珠》在世界上擁有非常高的人氣，相當受歡迎，漫畫後來改編成動畫及電影版本。

美媒洛杉磯時報介紹鳥山明是《七龍珠》、《七龍珠Z》等世界人氣作品作者，也是一名傳奇漫畫家。美媒紐約時報則稱，鳥山明創作的人氣漫畫啟發許多電視、電影、遊戲的改編，影響深遠，吸引遠遠超出日本國界的粉絲。

▲鳥山明1955年出生於名古屋，代表作包含《七龍珠》、《怪博士與機器娃娃》。（示意圖／CFP）

鳥山明的官網8日宣布，鳥山明於1日因急性硬腦膜下血腫逝世，享壽68歲。鳥山明1955年出生於名古屋，代表作包含《七龍珠》、《怪博士與機器娃娃》，同時也替《勇者鬥惡龍》、《Tobal No.1》、《超時空之鑰》、《藍龍》等著名遊戲擔當角色設定。

《七龍珠》在全球漫畫迷心中的地位難以撼動，根據日本媒體2022年統計，鳥山明年收入約在14.8億日圓，僅次於《航海王》作者尾田榮一郎的31億日圓。