台南市消友會第四辦事處　頒贈消防救災有功人員獎勵金

▲台南市消防之友會第四辦事處，辦理「台南市消防之友會第四辦事處會員大會暨聯誼餐敘」，獎勵第一線救災救護基層人員勇敢的為市民安全努力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防之友會第四辦事處，為感謝各副處長、顧問們的辛苦付出，並表揚消防局第四大隊各項救災救護工作上優秀的消防人員，特別辦理「台南市消防之友會第四辦事處會員大會暨聯誼餐敘」，獎勵第一線救災救護基層人員勇敢的為市民安全努力。

消防局第四大隊在消友會第四辦事處的支持下，讓消防人員在救災救護工作的表現更上一層，本次聯誼會特別針對火災現場不畏艱難、水域救援不畏辛勞的績優消防人員，以及救護急救處置及給藥成功案件的績優救護人員，頒發工作獎勵金來肯定救災人員守護城市安全，大大提升基層消防人員士氣！由處長王信豐、副處長黃振芳、丁崑麟、李岩峰與大隊長蔡國保頒贈救災工作獎勵金，肯定消防同仁的辛苦付出！

本次頒贈對象分別為2月21日安定區木材工廠火警，由第四大隊部及所轄安定、善化、新市、南科、新化、山上、大內及左鎮分隊計32車69人前往搶救，歷時15小時才完全撲滅且沒有造成人員傷亡；同日新市區滯洪池民眾疑似落水搶救，由組長葉柏瓛、南科分隊胡軒榮擔任潛水人員救溺有功，及2023年第四季救護急救處置(ON IV及給藥成功案件)之績優救護人員，嘉勉辛勞優秀的消防同仁。

消友會第四辦事處長王信豐表示，今日很高興利用這個機會勉勵辛苦付出的消防人員，而消防之友會的成立更是在做為打火弟兄的最佳後盾，第四辦事處會持續支持消防工作，肯定第一線消防同仁衝火場、執行救護工作的辛勞，同時也激勵績優消防員及保障同仁權益。

消防局長李明峯表示，感謝消友會第四辦事處長王信豐及第四大隊長蔡國保共同帶領的團隊，面對災害消防同仁永遠在第一線，讓台南市的城市安全能更加完善，同時秉持市長黃偉哲的施政理念，期望消防同仁提升救災救護等能力，未來面對災害時有充足準備，以保障市民的生命財產安全。

最後，近日天氣轉涼，消防局第四大隊呼籲市民朋友留意居家及工廠用電用火安全，確實做好防火管理工作，另使用燃氣熱水器保持室內通風，避免一氧化碳中毒，也請留意家中長者心血管疾病，不濫用救護車，將救護資源留給最需要的人。