拼龍寶寶最後機會！營養師揭露「備孕必吃」4大菜單

▲今年想拼一個龍寶寶嗎？（示意圖／取自免費圖庫Pexels）
生活中心／綜合報導
想拼龍寶寶的人可要把握最後機會，營養師張語希在粉專指出，生孩子除了求神拜佛之外，懷孕前做足準備也很重要，以前她在生殖醫學中心工作時，最常幫病人解決不孕症的問題，並且揭露「備孕必吃」的4大菜單！
1. 有助提升卵子品質：肌醇
推薦食材：玉米、小麥、燕麥、橘子、高麗菜
2. 減輕壓力強健骨骼：鈣質
推薦食材：小魚乾、牛奶、豆干、芝麻
3. 幫助抗氧化：維生素E
推薦食材：胚芽、全穀類、豆類、蛋、甘藷及綠葉蔬菜
4. 預防流產：葉酸
推薦食材：菠菜、綠花椰菜、深綠色蔬菜
▲營養師揭露「備孕必吃」4大菜單。（圖／翻攝自營養師張語希粉專）
張語希表示，4大菜單再搭配「做功課算時間」，試了半年還是沒有結果，可以去諮詢生殖醫學科醫師，其他備孕保健食品如DHEA、Q10、肌醇、維生素Ｄ等也可以適量攝取，雖然大部分針對備孕的文獻建議劑量是DHEA要吃到75mg、Q10是200-400mg，但還是依照個人體質不同補充劑量，建議直接諮詢醫師或營養師最準確，另外，飲食部分可以採取「地中海飲食」，也提醒準媽媽們心情上要放輕鬆，想瞭解自己備孕狀態，記得先檢測AMH再依照醫師建議最準確。
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