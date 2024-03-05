拼龍寶寶最後機會！營養師揭露「備孕必吃」4大菜單

許瑋甯和邱澤閃婚兩年多，之後不間斷傳出可能懷孕喜訊，但都被否認，兩人也各忙拍戲，而她去年連拍3部作品，挑戰不同角色，傳出今年秋天辦婚禮、積極備孕。對此，她透過經紀人回應《ETtoday星光雲》，「懷孕的消息一直沒有停過，工作上的安排也沒有停過，謝謝大家對我肚皮動靜的期待，但是我們接下來的工作作品會讓大家更期待。」