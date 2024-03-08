「後案併前案」變貪檢漏洞！前法官黃振銘成共犯　判囚5年6月將入獄

▲最高法院將前法官黃振銘判刑5年6月定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

曾任台南、高雄地院法官的律師黃振銘，檢方查出，他與因案判刑11年半而落跑的前檢察官井天博勾結，協助委託人提告取回不良債權標售案押標金，鑽地檢署的分案漏洞。黃男一二審均遭判刑8年，更一審改判有期徒刑5年6月。全案再上訴，最高法院8日駁回上訴定讞，黃振銘將發監執行。

判決指出，黃男1985年起就陸續擔任台南、高雄等地院法官，1991年轉任高雄地檢署檢察官，而與當時也在高雄地檢的井天博熟識。井天博因為偵辦中醫診所違反藥事法案件時，收受賄賂價值18萬元的70支幹細胞，另外還藉勢投資1200萬元的馬來西亞礦產公司，並將禁藥案件簽結。井天博涉及的貪污案件於2015年11月間判刑11年6月定讞，但檢方收到判決書要執行時，才發現井天博已經棄保潛逃。

此外，檢方偵辦井天博相關案件時，意外查到當時已經是著名律師的黃男，仍與井天博私下聯繫。原來在2009年間，當時王姓、吳姓2名男子參與不良債權標售案件，最後以1億9300萬元得標，並繳交押標金2500萬元及履約保證金1360萬元，可是2人未依約交割，最後3860萬遭到沒收。

2人找上黃男，黃男聯繫上井天博，井天博答應協助，但要求活動費165萬元。等收到賄賂後，井天博便與黃男合謀，利用地檢署「後案併前案」的分案規則漏洞，將案件分到井天博手上，井天博也起訴另名邱姓被告；至於王、吳2人則以邱姓被告涉嫌隱匿、違法販賣機具為由，聲請仲裁，最後順利拿回2474萬元。檢方因此以黃男為井天博收賄罪的共犯為由，提起公訴。

一二審法院均將黃男判刑8年，案經撤銷發回，更一審認為查無實證證明黃男與井天博共同分贓賄賂，因此改將黃男判刑5年6月、褫奪公權3年。全案再上訴，最高法院8日駁回上訴定讞，黃男將發監執行。