　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

前球星陳凱倫逼隊友妻口愛！急喊：拜託一次就好　判刑1年6月定讞

▲陳凱倫。（圖／記者王真魚攝）

▲陳凱倫性侵隊友妻子未遂，遭判刑定讞。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

中華職棒富邦悍將前球員陳凱倫，2021年間與隊友聚餐時，酒後竟對某隊友的妻子下手，在廁所內上下其手，還挺出下體逼對方口交，直說「拜託一次就好」。一審將他判刑1年8月，二審改判1年6月。全案再上訴，最高法院8日駁回上訴定讞。

據網路資料顯示，現年36歲的陳凱倫，「曾效力於...富邦悍將隊，因具有卑南族及排灣族雙重血統，而有『卑排王子』的稱號。又因為2013年與『咖啡小子』林瑋恩組成二游搭檔，而得到『奶精』外號，是守優於攻的選手。」由於他在2021年時當打之年引退，引發猜測，之後因本案曝光，遭外界撻伐

判決指出，陳男2021年間在淡水員工餐廳中與隊友共同飲酒，之後以續攤為由，將幾名隊友帶到員工餐廳小包廂內繼續喝酒。被害人因酒後身體不適，陳男藉機將她扶到女廁所中；被害人察覺陳男有異，躲在廁所隔間內傳訊息、打電話給女性友人求救，但對方未接。

被害人沒辦法，打開隔間門表明要回房間休息，但陳男卻獸性大發，將被害人推回隔間。被害人坐在馬桶上，陳男對她上下其手，還挺出下體靠近被害人臉部，逼迫口交，口中還不斷說著「拜託一次就好！」被害人不斷哭求拒絕，最後才得離去。

被害人隨後報警，檢警逮捕陳男，檢方依照「強制性交未遂罪」嫌提起公訴。案情曝光後，陳男隨即引退。

法院審理時，陳男坦承自己僅撫摸被害人，頂多構成強制猥褻，並非強制性交未遂。但法院根據監視器畫面與被害人供詞，認定陳男確實成立「強制性交未遂罪」，一審將他判刑1年8月。案件上訴二審，高院審理後，考量陳男改口認罪，因此將他改判有期徒刑1年6月。全案再上訴，最高法院8日駁回上訴定讞，陳男將發監執行。

ET快訊
最佳手機出爐！　它打敗iPhone 15 Pro Max
億載金城全區封閉　至少5個月
快訊／七龍珠鳥山明病逝　航海王作者哀悼發聲
LIVE／七龍珠鳥山明病逝！友曝曾開腦　球星逼隊友妻口交囚1
《七龍珠》鳥山明病逝　一生傳奇從困苦奮起成國民漫畫家
蘇丹紅爆不完！食藥署宣布：全國營養午餐停用辣椒粉1個月
《七龍珠》鳥山明病逝全球哀慟　老粉淚崩：謝謝你帶來童年
《七龍珠》鳥山明猝逝！友痛曝「2月做腦腫瘤手術」
IU卯起來抓黃牛「揪出105人」　官方氣炸：永久除名
快訊／台股大怒神！　翻黑下跌
快訊／七龍珠作者鳥山明過世　享壽68歲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

人妻狂健身！教練傳訊「喜歡在寶貝嘴裡出來」　綠夫心碎怒告

假借修船進高雄港走私七星、峰香菸　查扣2千箱市價超過7千萬

「後案併前案」變貪檢漏洞！前法官黃振銘成共犯　判囚5年6月將入獄

頭卡鐵捲門30mins快斷氣！調皮牧羊犬哀哀叫　台中警木棍救狗

2匪擁搶討債！警「丟2發震撼彈」壓制　住家車上抄出大批軍火

「梅西奪冠」藏毒！北投警開11槍小蜜蜂跑了　落網辯：以為黑吃黑

只隔13天！上月有嬤慘死輪下　鹿港中正路又傳婦過馬路被撞

快訊／批馬文君洩潛艦機密被指軍火商　郭璽求償300萬一審出爐

前球星陳凱倫逼隊友妻口愛！急喊：拜託一次就好　判刑1年6月定讞

指2任警政署長都涉足88會館　吳子嘉公開道歉獲撤告不起訴

超魯喬瑟夫Chillseph點現代人通病變成3C成癮者？嚼醒人生就靠2粒秘密武器

台灣女子拔河隊為國爭光　冠軍賽激戰大陸獲勝利！

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

萌弟竟敢直呼顏清標名諱！　對本人喊加油...爸：狠角色

汪店長被減薪「7肉乾剩2片」　委屈皺眉...咬幾口就吐掉XD

李洪基抓包希澈家藏「女生豹紋褲」　張根碩再虧他「愛偷約妹出去」XD

93歲富豪遺孀豪捐316億！　美醫學院宣布「不再收學費」

張蘭直播「模仿大S靈堂穿搭」　認了蹭熱度…網轟：沒下限！

彰化姐妹車禍姐對刺激有反應　搶救第15天！妹肺功能恢復中

南韓貓熊「福寶」4月回大陸！相關周邊狂賣　經濟效益驚人

人妻狂健身！教練傳訊「喜歡在寶貝嘴裡出來」　綠夫心碎怒告

假借修船進高雄港走私七星、峰香菸　查扣2千箱市價超過7千萬

「後案併前案」變貪檢漏洞！前法官黃振銘成共犯　判囚5年6月將入獄

頭卡鐵捲門30mins快斷氣！調皮牧羊犬哀哀叫　台中警木棍救狗

2匪擁搶討債！警「丟2發震撼彈」壓制　住家車上抄出大批軍火

「梅西奪冠」藏毒！北投警開11槍小蜜蜂跑了　落網辯：以為黑吃黑

只隔13天！上月有嬤慘死輪下　鹿港中正路又傳婦過馬路被撞

快訊／批馬文君洩潛艦機密被指軍火商　郭璽求償300萬一審出爐

前球星陳凱倫逼隊友妻口愛！急喊：拜託一次就好　判刑1年6月定讞

指2任警政署長都涉足88會館　吳子嘉公開道歉獲撤告不起訴

盧峻翔不再迷航！勇奪PLG二月份單月MVP

吉娃娃愛看門外風景　奴才幫開「專屬小窗」牠整天坐在那

鳥山明初代編輯發聲「你是最好的漫畫家」　去年新書成兩人最後合作

「護士行醫」範圍擴大！南韓逾1.1萬醫師罷工　醫學院長也請辭

人妻狂健身！教練傳訊「喜歡在寶貝嘴裡出來」　綠夫心碎怒告

金廈漁船案影響民間交流？　江蘇台辦主任：情緒會冷靜

蘇丹紅與咖啡、茶同級「尚不確定致癌性」　食安辦：不用過度恐慌

拜登發表國情咨文「川普紅帽」超搶鏡！　他震驚表情全被拍

台塑餐飲捲入蘇丹紅風波　台塑集團澄清：非關係企業

吃一口咖哩雞送命！英男「以前都沒事」　驗屍官揭他早知堅果過敏

社會熱門新聞

前球星陳凱倫逼隊友妻　判刑1年6月定讞

站25米高沒防護！炎亞綸新劇「2人墜谷亡」

雲林死亡車禍　自撞電線桿17歲男不治

嘉義某高中學生被打20多下巴掌　校方回應了

男闖紅燈連撞1死3傷　聊一半「詭異沉默」狂飆

快訊／毒犯撞警落跑　深夜台中南屯逮到人

無業男假扮AIT特工　騙倒反送中女孩

警專女涉開毒趴　又被爆疑似偷拍同學

即／新店1男2女遭陌生人持鋤頭襲擊　3路人送醫

即／天母知名冰品店凌晨火警！警消救援中

陸軍下士飆速100釀2死1傷！遭汰除判刑

快訊／女從國道三號汐止高架墜落亡

「駕駛如中邪」害礁溪1死3傷車禍！　友還原現場

打修杰楷王柏傑　陳亞豪：想捍衛自己

更多熱門

相關新聞

快訊／南投狼校長性侵10童還找民代施壓　監院全票彈劾：惡性重大

快訊／南投狼校長性侵10童還找民代施壓　監院全票彈劾：惡性重大

南投大鞍國小校長劉育成去年被踢爆，擔任教師期間對多位國小女童伸出狼爪，監察院今（7日）通過彈劾案，全案移送懲戒法院審理。彈劾文案指出，調查認定劉育成行為對共10名國小學生構成性侵害、對3名學生構成性騷擾，調查過程中更透過民代施壓，惡性重大，已令師道蒙塵。

爆豪門前夫「精子有問題」　女醫2度判無罪

爆豪門前夫「精子有問題」　女醫2度判無罪

黑心乳瑪琳案　二審輕判又少沒收10億

黑心乳瑪琳案　二審輕判又少沒收10億

載美眉到旅館起色心　白牌車司機尾隨熊抱襲胸

載美眉到旅館起色心　白牌車司機尾隨熊抱襲胸

亂用藥害死同事　女醫不認罪「賠百萬和解」獲緩刑

亂用藥害死同事　女醫不認罪「賠百萬和解」獲緩刑

關鍵字：

法律人權陳凱倫性侵隊友猥褻下體最高法院一次三審

讀者迴響

熱門新聞

大S靈堂穿搭被熱議！張齡予：我更傾向那是意外

經紀人揭大S穿搭：不在意料之內

大尺度激吻、床戲「被質疑起生理反應」！

張蘭模仿靈堂穿搭！網批「墳頭賣貨」　大S工作室發聲

快訊／日漫《七龍珠》作者鳥山明病逝　

高雄「罷韓」餐廳4/10停業　PO文：會再回來的

鈊象變身「猛瑪象」　大方發股票「買一送一」+35元現金股息

結婚6年才知妻是親妹妹！人夫崩潰：小孩都2個了

前球星陳凱倫逼隊友妻　判刑1年6月定讞

站25米高沒防護！炎亞綸新劇「2人墜谷亡」

8℃凍感「強烈冷氣團」最強時刻曝光　下週轉雨

明最冷！　下波「全台雨更大」

羽絨外套洗完變一坨一坨！內行揭3大忌

雲林死亡車禍　自撞電線桿17歲男不治

他見超商貨架旁一幕傻住　網笑：這是搬家

更多

最夯影音

更多
超魯喬瑟夫Chillseph點現代人通病變成3C成癮者？嚼醒人生就靠2粒秘密武器

超魯喬瑟夫Chillseph點現代人通病變成3C成癮者？嚼醒人生就靠2粒秘密武器
台灣女子拔河隊為國爭光　冠軍賽激戰大陸獲勝利！

台灣女子拔河隊為國爭光　冠軍賽激戰大陸獲勝利！

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

萌弟竟敢直呼顏清標名諱！　對本人喊加油...爸：狠角色

萌弟竟敢直呼顏清標名諱！　對本人喊加油...爸：狠角色

汪店長被減薪「7肉乾剩2片」　委屈皺眉...咬幾口就吐掉XD

汪店長被減薪「7肉乾剩2片」　委屈皺眉...咬幾口就吐掉XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面