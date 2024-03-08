前球星陳凱倫逼隊友妻口愛！急喊：拜託一次就好　判刑1年6月定讞

▲陳凱倫性侵隊友妻子未遂，遭判刑定讞。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

中華職棒富邦悍將前球員陳凱倫，2021年間與隊友聚餐時，酒後竟對某隊友的妻子下手，在廁所內上下其手，還挺出下體逼對方口交，直說「拜託一次就好」。一審將他判刑1年8月，二審改判1年6月。全案再上訴，最高法院8日駁回上訴定讞。

據網路資料顯示，現年36歲的陳凱倫，「曾效力於...富邦悍將隊，因具有卑南族及排灣族雙重血統，而有『卑排王子』的稱號。又因為2013年與『咖啡小子』林瑋恩組成二游搭檔，而得到『奶精』外號，是守優於攻的選手。」由於他在2021年時當打之年引退，引發猜測，之後因本案曝光，遭外界撻伐

判決指出，陳男2021年間在淡水員工餐廳中與隊友共同飲酒，之後以續攤為由，將幾名隊友帶到員工餐廳小包廂內繼續喝酒。被害人因酒後身體不適，陳男藉機將她扶到女廁所中；被害人察覺陳男有異，躲在廁所隔間內傳訊息、打電話給女性友人求救，但對方未接。

被害人沒辦法，打開隔間門表明要回房間休息，但陳男卻獸性大發，將被害人推回隔間。被害人坐在馬桶上，陳男對她上下其手，還挺出下體靠近被害人臉部，逼迫口交，口中還不斷說著「拜託一次就好！」被害人不斷哭求拒絕，最後才得離去。

被害人隨後報警，檢警逮捕陳男，檢方依照「強制性交未遂罪」嫌提起公訴。案情曝光後，陳男隨即引退。

法院審理時，陳男坦承自己僅撫摸被害人，頂多構成強制猥褻，並非強制性交未遂。但法院根據監視器畫面與被害人供詞，認定陳男確實成立「強制性交未遂罪」，一審將他判刑1年8月。案件上訴二審，高院審理後，考量陳男改口認罪，因此將他改判有期徒刑1年6月。全案再上訴，最高法院8日駁回上訴定讞，陳男將發監執行。