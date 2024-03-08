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蘇丹紅爆不完！食藥署宣布：全國營養午餐停用辣椒粉1個月

▲彰化縣教育處公布即日起營養午餐暫緩使用辣椒粉及咖哩粉。（示意圖／ETtoday資料照）

▲彰化縣教育處公布即日起營養午餐暫緩使用辣椒粉及咖哩粉。（示意圖／ETtoday資料照）

記者洪巧藍／台北報導

蘇丹紅食安風波延燒，各縣市政府紛紛禁止營養午餐使用辣椒粉、咖哩粉甚至胡椒粉等調味料，立法院衛環委員會召委、國民黨立委王育敏要求在清查完畢之前，應該通知全國學校營養午餐暫停使用辣椒粉。食藥署副署長林金富今（8）日表示，已經依照立法院衛環委員會主決議要求，行文通知教育部，對校園午餐暫緩使用辣椒粉1個月。

因應中國輸台辣椒粉非法添加蘇丹色素事件，王育敏昨日提出臨時提案，目前中國製辣椒粉已經進入市場，大規模利用於加工食品，危害國人食安，且食藥署也無法保證市場沒有問題。經查我國國中小學約165萬名學生食用營養午餐，如果蘇丹紅辣椒粉用於營養午餐，恐怕危害多數孩童健康，要求衛福部協調教育部，在清查完畢之前，通知全國學校營養午餐暫停使用辣椒粉。

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林金富表示，昨天晚上蓋完公文，食藥署今日（3/8）依照立法院衛環委員會主決議要求，行文通知教育部，對校園午餐暫緩使用辣椒粉1個月。也就是說，會實行到4月7日，至於其它如咖哩粉、胡椒粉類的禁用，則尊重地方自治。

食藥署今日說明，除地方政府衛生局前所公布「保欣企業有限公司」4批辣椒粉檢出蘇丹色素外，食藥署署及地方政府衛生局自113年2月21日起針對21家禁止輸台之中國辣椒粉出口商/製造廠擴大抽驗，目前共抽驗59批檢驗蘇丹色素，其中45批檢驗結果符合規定，14批檢出蘇丹色素與規定不符；爰累計共18批檢出蘇丹色素與規定不符。

新增「保欣企業有限公司」3批(有效日期:115.10.4、115.10.9、116.1.22)不符合規定，轄管衛生局已立即依法處辦。另臺南市政府衛生局查獲「葛瑞特洋菜企業有限公司」辣椒粉原料1批(有效日期:115.5.17)不合格。

食藥署持續追蹤地方政府衛生局辦理問題產品下架事宜，截至113年3月7日，共計下架及封存辣椒粉及其產品127,089.2公斤。

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