正妹洗澡被偷拍急報案！反收警員「11秒濕身露鳥片」　噁男下場曝

▲士林警分局張姓員警職務之便私加被偷拍的女子LINE，傳露點影片性騷擾。（資料圖／記者陳家豪攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市士林警分局張姓警員，受理女子報案「洗澡被偷拍」的妨害秘密案件，私下加LINE傳自己在瀑布戲水的全裸露鳥影片，女子認被二度傷害，憤而提告。士林地檢署偵結，認他僅傳給女子，並不符合「散布」定義，給予不起訴；至於偷拍女子洗澡的邱姓男大生，因為未與女方達成和解，被依無故竊錄他人性影像罪，判處有期徒刑5月，可易科罰金。

全案起源，邱姓男大生與小雯（化名）是分租雅房鄰居，但邱男於去年9月某日晚間，趁小雯在共用浴室內洗澡之際，偷偷在浴室大門上方氣窗外拿手機，偷錄正在洗澡的小雯，小雯當場發現，大聲尖叫後跑回房間，聯絡男友並報警。

小雯男友到場，請邱男當場交出手機，並將其所刪除檔案還原後，發現手機內確有小雯被偷錄的影片檔案，翠山派出所員警當場將人帶回製作筆錄。

▼徐巧芯擔任台北市議員時揭發此案，還出示照片，指有民眾報案遭偷拍報案竟收到警員的靈鳥照。（資料圖／徐巧芯辦公室提供）

豈料，受理案件的張姓員警（51歲）小雯提議加Line聯繫，事後張男傳訊給小雯，但小雯不回應，他則傳搞笑影片，過了12小時仍未收到回訊，又再傳訊問「我可以傳個影片給妳笑嗎？」小雯回「可以啊」，張說「那你不可以告我」，5分鐘後傳送一段約11秒自己在瀑布戲水遠距離的全裸露鳥影片。

小雯傻眼認為被騷擾、二度傷害，憤而告發，分局調查後，張坦承影片是自己傳的，但也喊冤說「有先詢問不可以告我」，但分局則將他調整至警備隊加強管考，同時被依性騷擾、散布猥褻物品罪嫌函送偵辦。

▲張員傳自己全裸影片給女方。（圖／徐巧芯辦公室提供）

檢方經查，張男以LINE傳送其在山上瀑布中未以馬賽克處理的全裸影片給告發人小雯，且僅傳送給小雯，而未置於不特定人或特定多數人可得觀賞、瀏覽，認與散布猥褻影像罪構成要件不符，予以不起訴。

至於，偷拍小雯洗澡的邱姓男大生，法官審酌他未尊重他人性隱私權，為滿足己欲，持手機竊錄小雯沐浴影像，造成其心理恐懼，更影響工作表現甚鉅，考量雙方未和解，依犯無故竊錄他人性影像罪，處有期徒刑5月，可易科罰金，手機沒收。