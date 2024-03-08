媳婦不聽話狂頂嘴　婆婆頭疼「兒娶到恰查某」吐1句話被網嗆爆

▲一名婆婆抱怨媳婦不聽話，許願二兒子娶個像韓劇的老婆。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

在傳統長輩的眼裡，媳婦應該要乖巧聽話，若是違背他們的意思就是不孝。一名婆婆就抱怨，大兒媳很兇愛頂嘴，因此希望二兒子娶的老婆像韓劇一樣，結果貼文一出，慘遭大批網友酸爆。

這名婆婆在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》抱怨，大兒子娶的老婆很不聽話，時常對她的指令頂嘴甚至反抗，讓她每天都過得很痛苦，見到媳婦就很頭痛。

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如今二兒子也到適婚年齡，這名婆婆擔心娶進門的老婆同樣難搞，因此許願希望未來媳婦可以像韓劇常見的乖巧聽話，但不知道台灣什麼地方比較容易找到，因而發文詢問。

這名婆婆每天看到媳婦就頭痛。（示意圖／翻攝自photoAC）

文章PO出後，引來大批網友熱議，「最近的婆婆怎麼了？！」、「夢裡什麼都有，妳就別醒來了」、「很難！直接做和尚好了，去找佛祖會比較好」、「跟婆婆住真倒楣」、「建議分開住互相不干預對方生活，萬事平安」、「娶了遇到難搞的婆婆也是早晚離，妳就不要管太多了」。

此外，也有許多人點出，韓劇中常出現的通常是惡媳婦，「韓劇的媳婦不是更高招嗎？」、「韓劇有乖巧媳婦？484誤會了什麼？」、「你知道那種媳婦最後都把婆婆毒死了嘛」、「韓劇多的是惡毒媳婦…常常冷血覬覦財產、唆使先生把婆婆趕出家門喔」。

臉書原文。（圖／翻攝自毒姑九賤婆媳討論區臉書）

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