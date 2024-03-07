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大陸 大陸焦點 特派現場

用AI技術「復活」已故父安慰91歲奶奶　他鼻酸嘆：老人不能受刺激

用AI技術「復活」已故父親安慰91歲奶奶　他鼻酸感嘆：老人不能受刺激

▲為了讓奶奶放心，一名男子用AI換臉「復活」已故的父親。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

圖文／CTWANT

大陸遼寧省一名男子擔心奶奶受到刺激，便沒有誠實告訴她父親已過世的消息，但奶奶實在太想念兒子，於是他就使用了AI技術來「復活」爸爸，藉此讓她再次透過手機見到對方。

根據陸媒《瀟湘晨報》的報導，孫姓男子提到，奶奶今年已經91歲，心臟健康不佳、身體狀況也堪憂，而父親罹患了罕見疾病，並在去年5月離開人世，從發現到逝世只過了不到11個月。不過，因為不想讓奶奶擔心，孫男只能瞞著她，謊稱爸爸正在外地治療，不方便一起返鄉。

孫男表示，春節獨自去看奶奶的時候，奶奶一直詢問著父親的狀況，想要親自打電話與他聯繫，而孫男只能趕緊編出理由，說醫院檢查時身上不能帶著金屬，也無法使用手機，奶奶才特別拜託孫子，希望他到醫院探望父親時，能夠請對方簡單錄影和她說句話。

後來，孫男被一部含有AI情節的電影所啟發，決定下載付費軟體，用自拍鏡頭自己錄製一段影片後，將父親的樣貌融合上去。起初孫男順利拍攝完畢後，才想起父親沒有蓄鬍，遂趕緊刮掉鬍子重錄，但因為自己也太過於思念爸爸，他在錄影時仍忍不住數次掉下眼淚，「錄影對我來說是巨大的壓力，我也很想父親，接下來還會不會用這種形式來安慰奶奶，我也說不清楚。」

孫男感嘆，奶奶是個特別堅強的人，只要繼續瞞著她，跟她說爸爸的狀況良好，奶奶就不會往壞處想，「他就像一棵大樹一樣照顧家裡所有的人…只能走一步算一步了」。而這段紀錄被上傳至網路後，就有不少網友頗感共鳴，留言道「他AI換臉扮演的是奶奶思念的兒子，又何嘗不是自己剛剛失去的懷念的父親。」

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