罕病女拿270萬補助　「病重無法行走」被抓包是跑步達人

▲女子疑似詐領補助長達10年。（示意圖／Pixabay）



圖文／CTWANT

蘇格蘭伯斯郡（Perthshire）1名女子謊稱罹患神經疾病，行動能力受限，10年來向政府請領了高達6.7萬英鎊（約新台幣270萬）補助，直到調查人員發現她會固定跑「迷你馬拉松」，疑似詐領補助的事件才曝光。

據《鏡報》報導，現年49歲的龐德（Annette Bond）2004年被診斷多發性硬化症，身體及行動能力受到損害，向政府申請殘疾補助並通過。但就業及退休金事務部（Department for Work and Pensions）2017年調查發現，龐德不只能正常行走，甚至能奔跑。

調查員霍奇（Scott Hodge）在法庭上指出，團隊提早結束對龐德的監視行動，因為短短2週內已取得大量證據，包含龐德健步如飛、穿跑裝在同條路線跑步3次等影片，且龐德在過程中腳步沒有不穩定，也不需要旁人幫助。霍奇認為，這幾段跑5公里的迷你馬拉松影片，足以證實龐德的病情與她自己說法不同。

龐德的同事證實，龐德一直在鍛鍊自己的雙腿，上班時偶爾會在路上看見她跑步，甚至認為龐德家裡有台跑步機與交叉訓練機（cross-trainer）。另名同事則稱，沒人看過龐德穿戴或配戴任何支架，還有人曾目擊她在聖誕夜外出跳舞。

龐德的68歲母親辯護道，女兒必須靠持續運動和鍛鍊對抗疾病。而在申請表填寫「我的平衡能力很差，有摔倒和頭暈風險，外出時希望有人陪著我」的龐德，否認未告知就業及退休金事務部自己的病情變化，以及藉此在2009年4月1日至2018年11月27日期間詐領殘疾生活補助中的「加強照護」、「加強機動性」（如輪椅）補助。案件仍在審理中。

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