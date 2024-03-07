　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本小學生高價買「純金硬幣」　前後遭同學誆近20萬元

日本小學生高價買「純金硬幣」　前後遭同學誆近20萬元

▲日本一名小學生前後遭誆93萬日幣。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

日本愛知縣名古屋一名小學生日前受到同學慫恿，高價買下價值500日幣的「純金硬幣」，遭以類似手法前後誆騙93萬日幣（約新台幣19.8萬元），直到年後被家長得知報警，此案得以曝光，目前警方仍在偵辦當中。

綜合日媒報導，目前國小六年級的受騙小學生，五年級的時候因向同班同學炫耀存很多錢，成為對方犯案的目標。多名同學2022年11月到2023年2月之間，先以話術引誘他買價值500日幣（約新台幣106元）的水族館紀念幣，對他謊稱「純金硬幣」並抝黃金是會升值的東西，成功騙走36萬日幣（約新台幣7.7萬元）。

食髓知味的同學，還拿一張10加幣（約新台幣232元）的鈔票，說是價格不斐的紙幣，並讓受騙小學生不疑有他，又以25萬日幣（約新台幣5.2萬元）買下，後來包括奧運紀念幣、舊鈔等物，也以類似手法賣他。

此案直到1年多後才曝光，原是受騙小學生發現花掉93萬日幣積蓄，腦中閃過「上當」的念頭，便向父親告知來龍去脈，父子倆隨後報警並讓相關單位介入調查。

如今其中2名同學的家長，已有歸還25萬日圓（約5.3萬元台幣）。受騙小學生父親表示，並未加以指責兒子，反倒自責沒有對他提醒理財安全知識。另一方面，當地警方也在釐清詳細案情，懷疑不僅涉及詐騙，而是霸凌導致的敲詐勒索行為。

延伸閱讀
搞大女友肚拒結婚！欠329萬擺爛不還　母一聽房要被法拍哭喊：他還是個孩子
60歲同事狂轟「生一個的都很自私」：1人要養2個　她大翻白眼：北X老人
13歲少女半夜偷偷幹這件事…顏面骨碎成拼圖　母淚：第一次

ET快訊
爆料「唐鳳一定下台」！他揭：藍綠難得共識

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

罕病女拿270萬補助　「病重無法行走」被抓包是跑步達人

日本小學生高價買「純金硬幣」　前後遭同學誆近20萬元

女老師沒笑容、沒打招呼　家長公審嗆服務態度差：回家去當少奶奶

科技始終來自人性？AI機器人性騷女記者　伸鹹豬手得逞色色發笑

女租屋洗澡「裸體被看光」！男看完A片想色色　多次偷拍要坐牢了

拍床戲「真槍上陣」竟染淋病！美男星為電影夢拚了　結局超勵志

快訊／南韓前總統金泳三配偶逝世　享壽96歲

結婚6年才知「妻子是親妹妹」！人夫大崩潰：小孩都2個了

快訊／以色列發布最後通牒　警告真主黨「下周不撤軍就開戰」

24小時健身房淪奪命陷阱！中年婦「跑步昏迷沒人管」　延後送醫死亡

93歲富豪遺孀豪捐316億！　美醫學院宣布「不再收學費」

【Fred吃上癮】沒跟你偷工減料，聚了我所有的寶

小哈利被拱出道！庾澄慶「開心最重要」　「會想提供資源」曝兩難：大家別怪我..

酒國昆凌開記者會反擊！　強調「要結婚不是包養」

Luxgen納智捷n7電動車試駕

IU遭嗆「去在錫節目就死定了XD」　被「朴明洙邀歌」直回：不可能

【Fred吃上癮】許氏老滷，滷出我的台灣味

【Fred吃上癮】首次挑戰! 這食材看了就鱷! 那就來個鱷魚塔可吧!

周杰倫邀張惠妹「為她埋伏一年」　天后現學魔術...大家超捧場XD

【Fred吃上癮】佛式碳烤 團聚就吃這一味

罕病女拿270萬補助　「病重無法行走」被抓包是跑步達人

日本小學生高價買「純金硬幣」　前後遭同學誆近20萬元

女老師沒笑容、沒打招呼　家長公審嗆服務態度差：回家去當少奶奶

科技始終來自人性？AI機器人性騷女記者　伸鹹豬手得逞色色發笑

女租屋洗澡「裸體被看光」！男看完A片想色色　多次偷拍要坐牢了

拍床戲「真槍上陣」竟染淋病！美男星為電影夢拚了　結局超勵志

快訊／南韓前總統金泳三配偶逝世　享壽96歲

結婚6年才知「妻子是親妹妹」！人夫大崩潰：小孩都2個了

快訊／以色列發布最後通牒　警告真主黨「下周不撤軍就開戰」

24小時健身房淪奪命陷阱！中年婦「跑步昏迷沒人管」　延後送醫死亡

寒流來襲⋯內湖、南港無預警「瓦斯斷供」　議員曝原因：管線施工影響

罕病女拿270萬補助　「病重無法行走」被抓包是跑步達人

新北行動治理前進樹林　侯友宜：儘速解決在地問題

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

國際熱門新聞

結婚6年才知妻是親妹妹！人夫崩潰：小孩都2個了

奪命直播！　網紅表演拖拉機特技慘遭爆頭

男收留「落單金髮女」遭分屍　頭顱塞箱子

美實驗室稱「抗痘產品」含致癌物！倩碧聲明

遛狗發現恐龍化石　他把工作辭掉了

正妹是殺人犯！靠「大奶昔」當人氣女公關

臉書、IG大當機　三大駭客集團「出面自首」

8歲童飛出旋轉溜滑梯　頭部重摔墜地亡

女第一次見面就急上床　男拒絕被囚禁

24小時健身房淪奪命陷阱！她跑步昏迷沒人管

美男星拍床戲「真槍上陣」竟染淋病

華爾街傳奇投資人：美股恐暴跌30％

12歲童滑手機　抬頭發現野豹進屋

不滿戀情被阻　13歲女兒夥同男友殺母棄屍

更多熱門

相關新聞

3月11日龍抬頭！12生肖皆獲神龍加持

3月11日龍抬頭！12生肖皆獲神龍加持

今年3月11日是農曆二月初二，適逢民俗「龍抬頭」時節，相傳也是土地公生日。清水孟國際塔羅小孟老師表示，這天對於12生肖來說，會是神龍加持、運勢高漲的吉日，不同屬相的人，會在不同方面受到加持。

用AI技術「復活」已故父安慰91歲奶奶

用AI技術「復活」已故父安慰91歲奶奶

結婚6年才知妻是親妹妹！人夫崩潰：小孩都2個了

結婚6年才知妻是親妹妹！人夫崩潰：小孩都2個了

護理師難脫單？過來人揭4關鍵原因：很難走下去

護理師難脫單？過來人揭4關鍵原因：很難走下去

台人赴日狂掃「EVE止痛藥」！林氏璧：不要迷信

台人赴日狂掃「EVE止痛藥」！林氏璧：不要迷信

關鍵字：

周刊王日本小學生純金硬幣金幣名古屋

讀者迴響

熱門新聞

陶晶瑩脫口「高潮不到1分鐘」！

張蘭模仿靈堂穿搭！網批「墳頭賣貨」　大S工作室發聲

明最冷！　下波「全台雨更大」

大尺度激吻、床戲「被質疑起生理反應」！

快訊／行政院通過修法　10種「罰鍰1200以下輕違規」不開放民眾檢舉

站25米高沒防護！炎亞綸新劇「2人墜谷亡」

張蘭直播賣衣「模仿大S包緊緊」認了蹭熱度

大S靈堂穿搭被熱議！張齡予：我更傾向那是意外

陰莖冒「整齊光滑圓珠串」　醫：25％男生會長

5G吃到飽來了！　中華電信方案月付599元

扣除開銷「薪水全拿去存股」　他選這2檔...每月加薪1萬

結婚6年才知妻是親妹妹！人夫崩潰：小孩都2個了

影后楊紫瓊難過發文：心碎了！

重回7年前設計！　iPhone 16 最新諜照曝光

奪命直播！　網紅表演拖拉機特技慘遭爆頭

更多

最夯影音

更多
93歲富豪遺孀豪捐316億！　美醫學院宣布「不再收學費」

93歲富豪遺孀豪捐316億！　美醫學院宣布「不再收學費」
【Fred吃上癮】沒跟你偷工減料，聚了我所有的寶

【Fred吃上癮】沒跟你偷工減料，聚了我所有的寶

小哈利被拱出道！庾澄慶「開心最重要」　「會想提供資源」曝兩難：大家別怪我..

小哈利被拱出道！庾澄慶「開心最重要」　「會想提供資源」曝兩難：大家別怪我..

酒國昆凌開記者會反擊！　強調「要結婚不是包養」

酒國昆凌開記者會反擊！　強調「要結婚不是包養」

Luxgen納智捷n7電動車試駕

Luxgen納智捷n7電動車試駕

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面