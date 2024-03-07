日本小學生高價買「純金硬幣」　前後遭同學誆近20萬元

▲日本一名小學生前後遭誆93萬日幣。（圖／CTWANT提供）



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日本愛知縣名古屋一名小學生日前受到同學慫恿，高價買下價值500日幣的「純金硬幣」，遭以類似手法前後誆騙93萬日幣（約新台幣19.8萬元），直到年後被家長得知報警，此案得以曝光，目前警方仍在偵辦當中。

綜合日媒報導，目前國小六年級的受騙小學生，五年級的時候因向同班同學炫耀存很多錢，成為對方犯案的目標。多名同學2022年11月到2023年2月之間，先以話術引誘他買價值500日幣（約新台幣106元）的水族館紀念幣，對他謊稱「純金硬幣」並抝黃金是會升值的東西，成功騙走36萬日幣（約新台幣7.7萬元）。

食髓知味的同學，還拿一張10加幣（約新台幣232元）的鈔票，說是價格不斐的紙幣，並讓受騙小學生不疑有他，又以25萬日幣（約新台幣5.2萬元）買下，後來包括奧運紀念幣、舊鈔等物，也以類似手法賣他。

此案直到1年多後才曝光，原是受騙小學生發現花掉93萬日幣積蓄，腦中閃過「上當」的念頭，便向父親告知來龍去脈，父子倆隨後報警並讓相關單位介入調查。

如今其中2名同學的家長，已有歸還25萬日圓（約5.3萬元台幣）。受騙小學生父親表示，並未加以指責兒子，反倒自責沒有對他提醒理財安全知識。另一方面，當地警方也在釐清詳細案情，懷疑不僅涉及詐騙，而是霸凌導致的敲詐勒索行為。

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