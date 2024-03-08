超商「周末優惠」快看！咖啡、泡麵、零食通通買1送1

▲7-11門市今（8）日起至3月10日推出「超值五六日」優惠，品項有咖啡飲品、泡麵、零食等，最低下殺買1送1。（示意圖／記者蕭筠攝）



記者周姈姈／綜合報導

再辛苦一下，馬上就要下班放假了！就有超商自今（8）日起周末優惠，品項有咖啡飲品、泡麵、零食、冰品等，最低下殺買1送1，趕快把握便宜囤貨了。

7-11門市自今（8）日起至3月10日推出「超值五六日」優惠，咖啡飲品有CITY CAFE厚乳拿鐵／CITY CAFE大杯燕麥拿鐵／CITY PRIMA大杯精品美式／CITY PEARL黑糖珍珠撞奶「同品項買1送1」、紅牌速纖 纖維飲料330ml買1送1、韓國YOUUS櫻花氣泡飲買1送1、韓國熊津青梅飲第2件10元，另外還有多喝水鹼性竹炭水700ml買2送2。

▲7-11本周「超值五六日」優惠一次看。（圖／7-11提供）



零食冰品有好時巧酥可可風味金磚買1送1、杜老爺雙倍巧克力甜筒第2件10元、瑞士三角牛奶巧克力加11元多1件、M&M’S（牛奶／花生／脆心牛奶）任選買2送1、Kinder Happy Hippo健達快樂河馬加10元多1件、買大雷神巧克力餅乾送黑雷神牛奶巧克力餅乾、青梅脆脆冰／米漿年糕冰／黑芝麻年糕冰淇淋任選買1送1。

▲農心辛炒麵也特價買1送1。（圖／記者周姈姈攝）



泡麵、生活用品有味味A香辣海鮮湯麵加10元多1件、農心辛炒麵買1送1、舒潔女性專用濕式衛生紙14抽5包99元、儂儂棉襪5入組（黑／藍／灰3色混出）特價每組99元、DARLIE好來全亮白清新薄荷牙膏買1送1、韓國Milk Baobab香氛沐浴乳1000ml（白麝香／寶寶香／花束香）任選加1元多1件。

外送平台「foodpanda」則有3月限定超殺優惠碼，不僅有漢堡王套餐買1送1、達美樂香酥烤雞腿排買3送3，還有星巴克指定咖啡2杯5折優惠，通通不能放過，提醒優惠碼須為線上付款才可使用，數量有限、兌完為止，詳細優惠資訊請看《foodpanda3月超殺優惠碼懶人包！ 爽吃漢堡買1送1、烤腿排買3送3》。

▲foodpanda3月限定優惠碼來了。（示意圖／foodpanda提供）