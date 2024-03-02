foodpanda3月超殺優惠碼懶人包！　爽吃漢堡買1送1、烤腿排買3送3

▲foodpanda3月限定優惠碼來了。（示意圖／業者提供，下疼）

記者蕭筠／台北報導

這個月的外送小確幸來了！外送平台「foodpanda」3月限定「超殺優惠碼」一次看，不僅有漢堡王套餐買1送1、達美樂香酥烤雞腿排買3送3，還有星巴克指定咖啡2杯5折優惠，通通不能放過，提醒優惠碼須為線上付款才可使用，數量有限、兌完為止。

●pandapro新舊戶專屬

1.即日起至3月31日新訂閱用戶，訂閱後將獲得優惠券可享「美食外送消費滿249元打5折」，最高現折150元，每人限用1次，數量有限、送完為止。

2.即日起至3月31日pandapro用戶凡輸入優惠碼「人生獨享」，可享「美食消費滿額打82折」優惠，數量有限、兌完為止。

3.3月7日至3月27日pandapro用戶可享「漢堡王花生培根牛肉堡套餐／花生培根牛肉堡買1送1」優惠，提醒部分分店不適用。

●美食外送

1.即日起至3月31日每周一至周五凡輸入優惠碼「人生就送」，即可享「美食外送消費滿額打85折」優惠，數量有限、兌完為止。

2.即日起至3月31日每周六、日限定凡輸入優惠碼「人生就爽」，即可享「美食外送消費滿額打85折」優惠，數量有限、兌完為止。

3.即日起至3月31日免優惠碼可享「美食下單指定早餐8折起」，加碼訂單滿299元再享15%胖達幣回饋，最高可獲得40胖達幣，回饋次數無上限，數量有限、兌完為止。

4.3月5日限時1天免優惠碼可享「星巴克特大杯冰美式咖啡」或「星巴克特大杯椰奶那堤」2杯5折優惠，部分分店不適用。

5.3月19日、3月26限定2天可享「星巴克特大杯冰那堤」或「星巴克特大杯冰美式咖啡」2杯5折優惠，提醒部分分店不適用。

6.即日起至3月31日凡輸入優惠碼「週二星享日」可享「星巴克指定專區現折70元」優惠，提醒該優惠為周二限定，提醒部分分店不適用。

7.即日起至3月31日免優惠碼可享「達美樂香酥烤雞腿排買3送3」，部分分店不適用。

8.3月4日起至3月17日免優惠碼可享「漢堡王雙起司牛肉堡餐買1送1」，提醒部分分店不適用。

9.即日起至3月31日凡輸入優惠碼「紙包麵的人生」，即可享「Pasta Hut下單滿250元現折50元」優惠，數量有限、兌完為止，提醒部分分店不適用。

10.即日起至3月18日凡輸入優惠碼「啃德基的人生」，即可享「肯德基下單滿369 元現折60元」優惠，數量有限、兌完為止，提醒部分分店不適用。

11.即日起至3月18日凡輸入優惠碼「啃蛋撻的人生」，即可享「肯德基下單滿299元現折30元」優惠，數量有限、兌完為止，提醒部分分店不適用。

▲漢堡王這個月有指定套餐買1送1。

●草莓祭優惠

1.即日起至3月31日可享「指定美食餐廳指定品項打8折起」優惠，加碼訂單滿299元輸入優惠碼「人生的草莓祭」再打79折，最高現折50元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

2.即日起至3月12日凡輸入優惠碼「莓事叫漢堡王」，可享「漢堡王下單滿299元打85折」優惠，最高現折60元，每人限用1次、限線上付款，優惠每日數量有限、兌完為止，提醒部分分店不適用。

3.即日起至3月12日免優惠碼可享「漢堡王草莓重磅牛肉堡餐／草莓重磅牛肉堡打75 折優惠，提醒部分分店不適用。

4.3月1日起至3月18日免優惠碼可享「肯德基專區指定絕配餐送草莓大福」，提醒部分分店不適用。

●超級會員日

1.3月6日限時1天pandapro會員可享「老先覺下單滿229元打7折」優惠，最高現折80元，每日優惠有限，部分分店不適用。

2.3月13日限時1天pandapro會員可享「cama café下單滿229元打7折」優惠，最高現折80元，每日優惠有限，部分分店不適用。

3.3月20日限時1天pandapro會員可享「繼光香香雞下單滿229元打7折」優惠，最高現折80元，且不限訂購次數，每日優惠有限，部分分店不適用。

4.3月27日限時1天pandapro會員可享「麥當勞下單滿229元打7折」優惠，最高現折80元，且不限訂購次數，每日優惠有限，部分分店不適用。

●外帶自取

1.即日起至3月31日凡輸入優惠碼「人生的飲料祭」，即可享「指定飲品店家下單滿100元打7折」優惠，最高現折50元，優惠限每日下午2時起開放使用至5時，數量有限、用完為止，每人限用2次。

▲生鮮雜貨、熊貓超市也有優惠等收。

●生鮮雜貨

1.3月9日限時1天指定用戶輸入優惠碼「人生就補貨」，即可享「生鮮雜貨指定店家下單滿699元打75折」優惠，最高現折300元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

2.3月24日限時1天指定用戶輸入優惠碼「人生就採買」，即可享「生鮮雜貨指定店家下單滿999元打75折」優惠，限高現折500元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

●熊貓超市

1.即日起至3月31日凡輸入優惠碼「人生就新鮮」，即可享「pandamart熊貓超市下單滿額打85折」優惠，每人限用1次。

●聯名卡專屬

1.即日起至3月31日使用中國信託foodpanda聯名卡並輸入優惠碼「三月卡送」，即可享「指定餐廳外送滿229元打69折」優惠，最高現折100元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

2.即日起至3月31日使用中國信託foodpanda聯名卡並輸入優惠碼「三月卡送」，即可享「生鮮雜貨指定店家下單滿699元打69折」優惠，最高現折250元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

3.即日起至3月31日使用中國信託foodpanda聯名卡並輸入優惠碼「三月卡送」，即可享「美食外帶自取下單滿149元打69折」優惠，最高現折100元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

4.即日起至3月31日使用中國信託foodpanda聯名卡並輸入優惠碼「三月卡送」，即可享「熊貓超市指定門市下單滿799元打69折」優惠，最高現折250元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

●信用卡優惠

1.即日起至3月31日凡輸入優惠碼「psop22」且為首次使用線上付款者，下單滿200元現折100元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

2.即日起至3月31日「JCB信用卡獨家優惠」，於全平台下單滿300元並輸入優惠碼「psjcb403」，即可享現折100元優惠，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

3.即日起至3月31日「中國信託LINE PAY卡獨家優惠」，於全平台下單滿260元並輸入優惠碼「psctbc403」，即可享現折20元優惠，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

4.即日起至3月31日「中國信託LINE PAY卡獨家優惠」，期間每日上午5時30分至11時，於全平台下單滿200元並輸入優惠碼「psctbce403」，即可享現折15元優惠，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

●pandago即時快遞

1.即日起至3月31日首次使用pandago服務者，凡輸入優惠碼「快送」即可享「運費5折」優惠，最高現折80元，數量有限、兌完為止。

2.即日起至3月31日凡輸入優惠碼「發送」，即可享「運費8折」優惠，最高現折88元，每人限用8次，數量有限、兌完為止。

3.即日起至3月31日凡輸入優惠碼「百發百送」，即可享「運費滿200元現折100元」優惠，每人限用3次，數量有限、兌完為止。