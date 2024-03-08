「403快來取貨！」他見超商貨架旁一幕傻住　眾人笑瘋：這是搬家

圖文／CTWANT

便利的網購讓人愛不釋手，就有一間超商的貨架旁堆滿不少包裹，都由手機末三碼「403」的收件人下訂，也讓見到此幕的網友直呼，「呼叫403趕快來領了！」其他人對此則說「需要貨車支援載運」、「這是搬家吧」。

原PO在臉書社團「爆廢1公社」分享照片，笑說「呼叫403趕快來領了」。可見某間超商的貨架旁堆滿不少包裹，面積直接佔滿整個棧板，估算至少超過10箱東西，店員還在玻璃貼上3個大大的朝下箭頭，明示收件人的手機末三碼「403」和姓名。

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▲原PO發現某超商貨架旁堆滿不少包裹，笑說「呼叫403趕快來領了」。（圖／翻攝自「爆廢1公社」臉書）

貼文一出引發討論，不少網友表示「大戶人家」、「人家是網購，你這個叫進貨」、「記得開堆高機來鏟回去，不然去借『二齒』的來拉回去」、「哇塞！名字都被掛在上面，還不去領」、「放個棧板，取貨的時候開堆高機去比較快」、「整個棧板的包裹，需要貨車支援載運」、「上禮拜去蝦皮店到店領貨，遇到個更誇張的要領26件貨，裡面大排長龍」、「這是搬家吧」。

另外也有網友猜測，或許不是收件人下訂，而是另有隱情，「這應該是賣家的退貨吧？我們店也有一個類似這種，甚至比這個還多。」「如果是被退的也太衰。」

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