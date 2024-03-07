快訊／打修杰楷、王柏傑　統促黨成員陳亞豪：單純想捍衛自己

▲修杰楷、王柏傑、Sam慶生變成肢體衝突，女服務生。（圖／記者黃彥傑翻攝）



文／鏡週刊

修杰楷、王柏傑與小鬼黃鴻升的妹婿Sam昨天（6日）清晨在KTV爆發鬥毆衝突，涉嫌動手毆人的男子統促黨成員陳亞豪接受本刊專訪，透露爆發衝突主因是Sam先出言挑釁，稱他「長的很欠揍」，才憤而衝進包廂理論。

修杰楷和王柏傑步出警局時被媒體捕捉到兩人臉上都掛彩的畫面，修杰楷受訪回應只是和朋友一起去唱歌，就莫名其妙被打了，王柏傑身上還可以看到清楚的血跡，據悉原是因為Sam疑似在電梯與陳亞豪等人起口角，因而爆發衝突。

陳亞豪接受本刊電訪指出，原只是與Sam有一點口角，但後來發現同行友人是王柏傑跟修杰楷，「他們和我都認識，所以當下就說沒事了各自進包廂，只是朋友轉述聽到他（Sam）說我長的很欠揍，我氣不過才又去包廂把他拉出來。」

不過陳亞豪也對一時行為鬧上警局造成爭議浪費公共資源感到抱歉，但也認為對方不應該無故挑釁，「這是我個人行為跟任何人沒關係，我也是人生父母養的，憑什麼這樣說？雖然我不是像他們高學歷或是藝人高人一等，當下沒想那多直接去找他們理論才動手打起來，只是很單純想捍衛自己。」

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