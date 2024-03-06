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社會 社會焦點 保障人權

統促黨男道歉！雙方都認識...「我跟修杰楷的事」沒那麼嚴重

記者黃彥傑、劉人豪／台北報導

藝人修杰楷和王柏傑、設計師Sam，6日凌晨至錢櫃忠孝店唱歌，卻與統促黨成員陳亞豪、羅羣升爆發肢體衝突，事發後雙方都沒提告，不過警方都依違反《社會秩序維護法》送辦。事後陳亞豪向修杰楷道歉，「雙方都認識，只是喝了酒在KTV起了一點衝突」，也達成和解。

▲▼ 陳亞豪 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲統促黨成員陳亞豪向修杰楷等人道歉。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

▲▼統促黨成員陳亞豪。（圖／記者黃彥傑翻攝）

據警方調查，發現當時陳、羅2人準備離開，巧遇要到忠孝錢櫃的修杰楷、王柏傑、及小鬼妹婿、潮牌服裝設計師Sam，動手的陳、羅2人聲稱認識王柏傑，當時在電梯口是要打招呼，但陳認為Sam當時看他很不禮貌「感覺在嗆我」，於是在走廊大打出手，甚至作勢拿起滅火器要攻擊對方，修杰楷眼角被打傷、王柏傑則被打到頭破血流，Sam身上也有多處擦挫傷，王柏傑坦承透過朋友曾與陳亞豪見過一次面，但並不相熟，雖然5人待警方到場並不提告，警方仍依觸犯《社維法》將5人移送法院裁罰。

▲▼藝人修杰楷和王柏傑錢櫃打架 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲藝人修杰楷和王柏傑，在錢櫃與統促黨成員陳亞豪發生衝突。（圖／大安警分局提供）

稍早陳亞豪透過錄音道歉，「各位記者朋友大家好，關於我跟修杰楷的事情，因為雙方都認識，只是喝了酒然後在錢櫃起了一點衝突，那其實事情沒有想像中那麼嚴重，那我們雙方也達成和解了，一大早麻煩各位記者朋友們，很不好意思，然後至於雙方造成記者跟警察的困擾，我在這邊跟社會大眾、還有警察、記者們鄭重道歉。」

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