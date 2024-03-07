台南五妃街道路塌陷　應是連續壁施工過程中不慎造成

▲皇龍建設位於中西區五妃街與西門路口的建築工地，6日傍晚因連續壁施工過程中不慎造成路面塌陷，工務局獲報後立即前往現場處理。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

皇龍建設位於中西區五妃街與西門路口的建築工地，6日傍晚因連續壁施工過程中不慎造成路面塌陷，工務局獲報後立即前往現場處理，除當場勒令停工外，也緊急吊起陷落坑洞的小貨車及排除傾斜的吊車後，將坑洞灌漿補強，7日凌晨0時30分灌漿完成，並於凌晨2時30分開放西門路雙向通車，解除道路管制。

甫在東京參展的黃偉哲市長獲報後，立即透過通訊軟體指揮調度成立緊急指揮所，並改變國外公務行程，提早返台坐鎮，要求工安不容打折。

至於道路塌陷造成部分公共設施受到影響，工務局指出，7日上午8時自來水公司已進場，新設100MM制水閥一只，將於下午1時左右完工，恢復五妃街50多戶正常供水。

另遭破壞的排水溝，皇龍建設則將搶修埋設暗管，維持道路排水，預計7日下午6時完成相關作業。而被吊臂壓毀的西門路上號誌燈，也於事發後進行搶修，4小時內修復完畢，恢復運轉，對交通的影響業降到最低。

另外工務局也委託土木技師公會現場進行鄰近建物監測，持續監測到7日上午8時，監測結果都符合標準值，工地鄰近建物暫時沒有安全疑慮。但因有3位住戶仍擔心有安全疑慮，已透過民政局協助，將住戶暫時安置到安全處所。

工務局強調，對於這起事故，除依建築法對起造人，監造人，承造人各開罰9萬元，合計27萬元外，也要求皇龍建設於8日前完成工地四周鄰房現況鑑定複查，包含是否有傾斜及陷落情況。另外也要針對道路進行高程水點複查，比對四周道路是否有沉陷狀況，且應利用透地雷達，對周遭西門路與五妃街的道路進行探測，確定道路是否有受損情況。另外皇龍建設也應成立民眾陳情及回報窗口，受理周遭住戶的陳情，確保民眾權益。

工務局強調，這處工地施工過程造成路面塌陷，經會同土木技師公會現場調查，初步研判應是連續壁施工過程中不慎造成路面塌陷所造成，至於確切的原因，仍待進一步的鑑測調查，等鑑測調查結果出爐後，會公開對外說明。