快訊／台南跟進再擴大！「5類機構」禁用辣椒粉、咖哩粉3個月

▲台南市政府蘇丹紅事件之跨局處專案小組，對蘇丹紅食安事件進行專案報告，並研商防治作為。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市學校營養午餐均未使用違法原料之辣椒粉及咖哩粉等辛香料，為避免食安疑慮，針對學校午餐、社福機構、醫療機構、長照機構、護理之家等禁止使用辣椒粉及咖哩粉等辛香料，原則為期3個月，並滾動檢討。

自蘇丹色素事件爆發以來人心惶惶，為捍衛學童午餐安全及年長者、免疫低下者之飲食安全，台南市於學校、醫療機構、社福機構、長照機構、護理之家五大場域，為期3個月全面禁止使用辣椒粉及咖哩粉等辛香料，衛生局結合消保官及相關單位將針對上述場域加強查核，保障民眾食得安心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台南市以務實、精準的做法管控食安，為防範不肖廠商惡意用於食品添加，而影響市售辣椒粉製品安全性，市府各權責機關立即依「食安五環」啓動防治作為，於3月5日特成立蘇丹紅事件之跨局處專案小組，針對本次蘇丹紅食安事件進行專案報告，召集教育局、農業局、經濟發展局、環境保護局、法制處、社會局、觀光旅遊局、警察局、文化局等單位研商防治作為。

台南市教育局透過校園食材登錄平台全面檢視各校午餐食材使用與採購紀錄，自2024年1月1日至今，台南市各校均未使用到任何一項有問題的辣椒粉、咖哩粉等食品。

台南市環保局掌握本市4家運作蘇丹紅業者，蘇丹紅原料未流入市面，消保官除會同衛生單位查察業者，另協助查核台南市海底撈火鍋業者2家追蹤違規產品流向，其他局處亦針對其管轄單位進行食安宣導。台南市強化橫向溝通，凝聚整體作為，相互支援合作，達到「訊速、完整」守護民眾食安。

市長黃偉哲特別提醒，蘇丹紅是一種人工合成的工業染料，非合法可使用之色素，且經環境部公告為毒性化學物質，具有潛在致癌性，消費者倘購買到食藥署公告與蘇丹色素相關製品，請停止食用該批次產品，並向原購買商提出退換貨。消費者若有任何食安問題，請洽詢衛生局食品藥物管理科免費服務專線0800-285-000。