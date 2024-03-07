蘇丹紅風波擴大！　林志玲嫁妝「成功醬油」也中招...封存6862kg

記者林東良／台南報導

蘇丹色素之辣椒粉風波持續擴大，台南市衛生局接獲高雄市衛生局通告，高雄市津棧國際貿易有限公司輸入之辣椒粉經檢出蘇丹紅成分與規定不符，售予台南老牌成功醬油廠，衛生局派員前往醬油廠稽查，共查出使用製造赤辣椒膏等6種辣膏產品共1萬7645公斤，經現場封存6862公斤，並責令業者通知下游廠商下架回收。

▲蘇丹色素之辣椒粉風波持續擴大，台南市衛生局派員前往知名醬油廠稽查，現場封存6862公斤。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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成功醬油是台南有70年歷史的老品牌，當年市長黃偉哲就是送這家的醬油，給「台灣第一名模」林志玲當嫁妝，業者表示含蘇紅丹的辣椒粉是用於製作成功辣椒膏，目前已經全部封存，因為上游給的檢驗報告都是合格的，不排除要求賠償。

▲台南市衛生局副局長林碧芬說明，衛生局派員前往查察，經現場封存6862公斤，並責令下架回收不合格產品。

台南市衛生局接獲高雄市衛生局通知，追查好帝一食品有限公司辣椒粉B計10017公斤（有效日期2026.9.14），及典佑商行有限公司韓式辣椒細粉計48公斤(有效日期2025.6.22)，經派員前往查察，好帝一食品有限公司購入之辣椒粉B全數尚未使用，現場下架並封存，典佑商行有限公司自主下架韓式辣椒細粉不同批次48公斤(80包，600g/包)，命業者下架回收問題產品。

此外，台南70年歷史老牌成功醬油廠也使用到高雄市津棧國際貿易有限公司輸入之蘇丹紅成分辣椒粉，台南市衛生局派員前往查察，計查出使用製造赤辣椒膏等6種辣亭產品共17645公斤，經現場封存6862公斤，並責令業者通知台南、嘉縣、台中、高雄等下游廠商下架回收不合格產品，並於3月8日前回復台南市衛生局下架回收情況。

台南市衛生局指出，將持續追蹤問題紅辣椒粉流向，監督業者下架違規產品，並針對有疑慮產品加強查核，以保障民眾食得安心。提醒食品業者倘發現產品有危害衛生安全時，應依食安法第7條第5項主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報衛生主管機關，切莫心存僥倖，若查獲仍販售問題產品，可依同法處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。消費者若有任何食安問題，請洽詢衛生局食品藥物管理科免費服務專線0800-285-000。

成功醬油澄清，原料供應商給出的檢驗報告內沒有含有蘇丹紅，經衛生局告知後，才發現自家產品不合格，進貨的辣椒粉都用於製作辣椒醬，如今相關產品被台南市衛生局封存下架，讓業者損失慘重。