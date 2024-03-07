台南天坑吞貨車！下午協商賠償　皇龍建設：用最大誠意處理

▲皇龍建設副總指出，雙方約定下午5時進行賠償協商，將會視對方提出的要求，盡最大的誠意去處理，因事故是他們造成的。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市西門路與五妃街口6日傍晚5時許疑因施工造成路基淘空塌陷，導致一輛小貨車掉入坑洞內，皇龍建設副總7日上午指出，「雙方約定下午5時進行賠償協商，將會視對方提出的要求，盡最大的誠意去處理，因為事故是我們造成的」。

皇龍建設副總7日上午指出，今天下午5時與自小貨車車主相約協商賠償問題，有關外界說車主每月生活花費約9萬元，急需要一筆急難救助金一事，因對方尚未實際與公司接觸，也未提出具體需求，將視今天下午協調中，對方提出的具體要求再來決定，但公司一定會以最大的誠意來解決，因為問題是他們造成的。

據了解，南市西門路與五妃街口6日傍晚5時許疑因施工造成路基淘空塌陷，導致一輛小貨車掉入坑洞內，台南市工務局緊急成立危機小組到場處理，後續也針對皇龍建設在台南市內的5個建案進行調查，其中有2個建案正在開挖當中，工務局後續將委由技師公會到場勘驗，確保安全無虞才准許施工。

工務局長陳世仁表示，現場為一個長約15公尺、寬4公尺、深2公尺的坑洞，主要是因廠商在施工連續壁時，所造成的問題，進而導致小貨車掉落坑洞，而廠商以大型吊車要將小貨車吊起，也因地基傾陷，造成吊車也下陷。