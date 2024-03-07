快訊／世界百大女DJ現身北檢　董娘控她冒名簽約：絕不和解

記者劉昌松／台北報導

曾被票選為世界百大女DJ的Cookie賴曉婷，去年任職行銷娛樂公司時，被負責人連悅齊發現，疑似在辦公室冒名用印，與其他音樂製作人簽合作協議書，公司很快就發聲明對外強調與Cookie已非員工，同時控告偽造文書，台北地檢署7日下午開庭，Cookie見到記者不悅地表示，偵查中不方便公開，連悅齊強調不會與Cookie和解。

▲DJ Cookie被告涉嫌偽造文書，獲得不起訴處分後，高檢署將案件發回重新開庭調查。（圖／記者劉昌松攝）

Cookie擅長電子樂風，在2017年被國際音樂網站票選為「世界百大女DJ」，是當時唯一打入世界百大女DJ的華人女性代表，曾製作出版過個人風格的混音專輯，後來進入光齊娛樂公司，擔任創意執行總監。

▲光齊娛樂負責人連悅齊表示不會與Cookie和解。（圖／記者劉昌松攝）

但光齊娛樂負責人連悅齊指控，Cookie疑似在2023年初，2度在辦公室內偷用公司大小章，與其他音樂人簽定專輯製作協議書，並在協議書上偽簽連女的名字，使公司受到損害，涉嫌偽造文書、背信等罪嫌。

Cookie挨告後堅決否認犯行，解釋簽約時，都有用LINE與連悅齊聯繫，事經過授權才代表公司簽約的。檢察官首度偵辦時，認為無事證證明Cookie偷拿公司印章，且協議書內容顯示，專輯著作權人是光齊娛樂，無損公司利益，以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

▲光齊公開聲明撇清與DJ Cookie的關係。（圖／翻攝光齊網站）

案經抗告到高檢署發北檢，檢察官傳喚雙方當事人出庭，1小時庭訊後，Cookie對記者上前採訪拍攝十分不滿，面露不悅表示「要找律師」，「偵查中不方便公開」、「如果你在這樣的話，我要報警，謝謝你。」

連悅齊則態度強硬地表示，不會與對方和解，強調Cookie是「未經授權去跟音樂製作人簽約，假冒我的簽名，把公司代表人簽她自己的名字」，「如果可以這樣呼攏過去，社會上沒有公平正義」。