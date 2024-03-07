　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／世界百大女DJ現身北檢　董娘控她冒名簽約：絕不和解

記者劉昌松／台北報導

曾被票選為世界百大女DJ的Cookie賴曉婷，去年任職行銷娛樂公司時，被負責人連悅齊發現，疑似在辦公室冒名用印，與其他音樂製作人簽合作協議書，公司很快就發聲明對外強調與Cookie已非員工，同時控告偽造文書，台北地檢署7日下午開庭，Cookie見到記者不悅地表示，偵查中不方便公開，連悅齊強調不會與Cookie和解。

▲▼百大女DJ Cookie賴筱婷。（圖／記者劉昌松攝）

▲DJ Cookie被告涉嫌偽造文書，獲得不起訴處分後，高檢署將案件發回重新開庭調查。（圖／記者劉昌松攝）

Cookie擅長電子樂風，在2017年被國際音樂網站票選為「世界百大女DJ」，是當時唯一打入世界百大女DJ的華人女性代表，曾製作出版過個人風格的混音專輯，後來進入光齊娛樂公司，擔任創意執行總監。

▲▼ 光齊公關行銷娛樂公司負責人連悅齊。（圖／記者劉昌松攝）

▲光齊娛樂負責人連悅齊表示不會與Cookie和解。（圖／記者劉昌松攝）

但光齊娛樂負責人連悅齊指控，Cookie疑似在2023年初，2度在辦公室內偷用公司大小章，與其他音樂人簽定專輯製作協議書，並在協議書上偽簽連女的名字，使公司受到損害，涉嫌偽造文書、背信等罪嫌。

Cookie挨告後堅決否認犯行，解釋簽約時，都有用LINE與連悅齊聯繫，事經過授權才代表公司簽約的。檢察官首度偵辦時，認為無事證證明Cookie偷拿公司印章，且協議書內容顯示，專輯著作權人是光齊娛樂，無損公司利益，以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

▲▼ 光齊公關發聲明撇清與DJ Cookie賴筱婷的關係。（圖／翻攝光齊網站）

▲光齊公開聲明撇清與DJ Cookie的關係。（圖／翻攝光齊網站）

案經抗告到高檢署發北檢，檢察官傳喚雙方當事人出庭，1小時庭訊後，Cookie對記者上前採訪拍攝十分不滿，面露不悅表示「要找律師」，「偵查中不方便公開」、「如果你在這樣的話，我要報警，謝謝你。」

連悅齊則態度強硬地表示，不會與對方和解，強調Cookie是「未經授權去跟音樂製作人簽約，假冒我的簽名，把公司代表人簽她自己的名字」，「如果可以這樣呼攏過去，社會上沒有公平正義」。

ET快訊
快訊／下班注意！國一「連環車禍」大回堵
創新高！王品去年每股賺16.79元　擬配息14.94元
IU演唱會掀「改名之亂」！
72歲張菲近況曝光！　寵媳「準備整桌菜」給親家
快訊／校長性侵10童找民代施壓　監院全票彈劾：惡性重大
寒潮爆發凍全台！最強時刻「激冷剩8度」
張蘭模仿靈堂穿搭！大S反擊了
高雄「罷韓」爆紅餐廳宣布停業！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／下班注意！國一新竹段「連環車禍」大回堵

落跑朱國榮又多1案　助天剛掏空2.6億「虧錢炒股換6成低價買地」

涉連署賄選案「潛逃大陸遭通緝」　前桃園議員候選人落網

小吃店女陪侍露胸秀舞！喬裝員警秒表身分　3女嚇到急穿衣

快訊／台中看守所管理員自爆吸毒！「怕毒駕出事」乾脆翹班

快訊／世界百大女DJ現身北檢　董娘控她冒名簽約：絕不和解

妻遭家暴離開他　新北男不滿社工介入「淋汽油」衝家防大樓

罹癌男遭撞11天後死亡　酒駕男辯「跟我沒關」被法官打臉

快訊／新竹中華大學校友館廚房起火　內部設施燒成灰燼

神岡桶屍案明宣判！幼女不知父慘死　蛇蠍女仍1句：我沒做

93歲富豪遺孀豪捐316億！　美醫學院宣布「不再收學費」

【Fred吃上癮】沒跟你偷工減料，聚了我所有的寶

酒國昆凌開記者會反擊！　強調「要結婚不是包養」

小哈利被拱出道！庾澄慶「開心最重要」　「會想提供資源」曝兩難：大家別怪我..

Luxgen納智捷n7電動車試駕

【Fred吃上癮】許氏老滷，滷出我的台灣味

【Fred吃上癮】首次挑戰! 這食材看了就鱷! 那就來個鱷魚塔可吧!

周杰倫邀張惠妹「為她埋伏一年」　天后現學魔術...大家超捧場XD

IU遭嗆「去在錫節目就死定了XD」　被「朴明洙邀歌」直回：不可能

【Fred吃上癮】佛式碳烤 團聚就吃這一味

快訊／下班注意！國一新竹段「連環車禍」大回堵

落跑朱國榮又多1案　助天剛掏空2.6億「虧錢炒股換6成低價買地」

涉連署賄選案「潛逃大陸遭通緝」　前桃園議員候選人落網

小吃店女陪侍露胸秀舞！喬裝員警秒表身分　3女嚇到急穿衣

快訊／台中看守所管理員自爆吸毒！「怕毒駕出事」乾脆翹班

快訊／世界百大女DJ現身北檢　董娘控她冒名簽約：絕不和解

妻遭家暴離開他　新北男不滿社工介入「淋汽油」衝家防大樓

罹癌男遭撞11天後死亡　酒駕男辯「跟我沒關」被法官打臉

快訊／新竹中華大學校友館廚房起火　內部設施燒成灰燼

神岡桶屍案明宣判！幼女不知父慘死　蛇蠍女仍1句：我沒做

快訊／下班注意！國一新竹段「連環車禍」大回堵

中興電中信38購01近6日漲44.03%　共列19檔注意股

餐飲最強！王品去年每股賺16.79元創新高　擬配息14.94元

貨櫃三雄顏益財看好長榮　陽明適度時間還會加碼

大尺度激吻、床戲「被質疑起生理反應」！　港星羅子溢大方回應

IU演唱會實名制掀「改名之亂」！　粉絲找同姓氏讓票：我可以改名

劉品言曝法國留學時「染上惡習」　推坑鳳小岳逛A.P. C.全台首店

科技始終來自人性？AI機器人性騷女記者　伸鹹豬手得逞色色發笑

Sam Lin消失1年原因曝光！　返美瘋狂約會「產出結晶」

統一去年每股賺3.23元　擬配息3元

在8樓↑屋頂極限狂奔空翻　2男秀跑酷特技穿梭城市間

社會熱門新聞

站25米高沒防護！炎亞綸新劇「2人墜谷亡」

警專女學生開毒趴　驗尿陰性仍慘遭開除！知情人爆內幕

火燒「雙北電器商」　遭爆逼死二寶媽

北市府「販毒女科員」至少關10年　斜槓教學：打造迷人美臀

13歲少女半夜偷騎車自撞　顏面骨碎成拚圖

即／台南天坑吞貨車！吊車搶救也翻覆

北投分局「南下台中」抓藥頭　開11槍仍被逃

快訊／國1清晨事故　封閉「雙向內線」

下體怪怪的竟是獄友動手　他崩潰提告

他在系群留言捷運隨機砍人　3個分局動起來

即／國3貨車、計程車衝邊坡「車身斷一半」

快訊／1周內2起！中科院男員工住處墜樓亡

即／信義區韓式烤肉店竄濃煙！消防急灌救

挖礦、製毒廠都找他改電錶　害台電虧4千萬

更多熱門

相關新聞

即／信義區韓式烤肉店竄濃煙！消防急灌救

即／信義區韓式烤肉店竄濃煙！消防急灌救

台北市信義區信義路四段基隆路口今（7）日下午發生火警，韓國烤肉餐廳「Meat Love」突不明原因起火，餐廳員工試圖用滅火器滅火，無奈火勢太大，隨即報警求助，消防人員獲報到場後，現場已竄出濃煙，立即佈線上樓搶救，火勢約15分鐘撲滅，無人受困受傷，詳細起火原因仍待調查釐清。

獨／改車達人愛妻遇破窗賊　嘆：以為治安很好

獨／改車達人愛妻遇破窗賊　嘆：以為治安很好

即／國3貨車、計程車衝邊坡「車身斷一半」

即／國3貨車、計程車衝邊坡「車身斷一半」

驚悚瞬間曝！吊臂重砸警車、號誌桿　警民嚇壞狂吼

驚悚瞬間曝！吊臂重砸警車、號誌桿　警民嚇壞狂吼

百犬中途之家惹民怨　住戶負責人互嗆

百犬中途之家惹民怨　住戶負責人互嗆

關鍵字：

DJ光齊公關行銷公司印章簽名專輯合約協議書偽造文書背信影音

讀者迴響

熱門新聞

陶晶瑩脫口「高潮不到1分鐘」！

明最冷！　下波「全台雨更大」

快訊／行政院通過修法　10種「罰鍰1200以下輕違規」不開放民眾檢舉

張蘭直播賣衣「模仿大S包緊緊」認了蹭熱度

陰莖冒「整齊光滑圓珠串」　醫：25％男生會長

站25米高沒防護！炎亞綸新劇「2人墜谷亡」

5G吃到飽來了！　中華電信方案月付599元

影后楊紫瓊難過發文：心碎了！

大S靈堂穿搭被熱議！張齡予：我更傾向那是意外

扣除開銷「薪水全拿去存股」　他選這2檔...每月加薪1萬

奪命直播！　網紅表演拖拉機特技慘遭爆頭

警專女學生開毒趴　驗尿陰性仍慘遭開除！知情人爆內幕

iPhone舊換新價格更新　旗艦機大跌3000元

爸爸騙7歲兒騎脖子　卻從6樓拋下

高雄6.5萬kg毒辣椒粉竄7縣市　增11廠商

更多

最夯影音

更多
93歲富豪遺孀豪捐316億！　美醫學院宣布「不再收學費」

93歲富豪遺孀豪捐316億！　美醫學院宣布「不再收學費」
【Fred吃上癮】沒跟你偷工減料，聚了我所有的寶

【Fred吃上癮】沒跟你偷工減料，聚了我所有的寶

酒國昆凌開記者會反擊！　強調「要結婚不是包養」

酒國昆凌開記者會反擊！　強調「要結婚不是包養」

小哈利被拱出道！庾澄慶「開心最重要」　「會想提供資源」曝兩難：大家別怪我..

小哈利被拱出道！庾澄慶「開心最重要」　「會想提供資源」曝兩難：大家別怪我..

Luxgen納智捷n7電動車試駕

Luxgen納智捷n7電動車試駕

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面