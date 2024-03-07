嗆美國打壓中國到了「匪夷所思」程度　王毅：總是說一套做一套

▲王毅。（圖／新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

前外長秦剛落馬後重掌大陸外交部的中共中央政治局委員、外事辦主任兼外長王毅，今（7）日回答中外記者提問。對於中美關係，王毅怒批，中美關係改善確實取得一些進展，但美國打壓中國的手段不斷花樣翻新，單邊制裁的清單不斷延長，欲加之罪到了匪夷所思的程度，「美國如果總是說一套、做一套，大國的信譽何在？」

王毅直言，中美關係關乎兩國人民福祉，關乎人類和世界前途。無論國際風雲如何變幻，中國始終保持對美政策的穩定性和連續性，始終本著對歷史、對人民、對世界負責的態度處理中美關係。

他説，「我們的立場就是習近平主席提出的三原則：相互尊重、和平共處、合作共贏。相互尊重是前提，因為兩國社會制度和政治體制不同，只有尊重和認可差異，兩國交往才可持續；和平共處是底線，像中美這樣的兩個大國，發生衝突對抗後果不堪設想；合作共贏是目標，中美攜起手來，可以辦成很多有利於兩國、有利於世界的大事。」

他談到，去年11月，中美元首在舊金山舉行歷史性會晤，雙方就推動中美關係止跌企穩、重回健康發展軌道達成了共識，明確了方向。習近平主席深刻闡明了中方對中美關係的基本方針和原則立場。拜登總統重申美國不尋求新冷戰，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持「台灣獨立」，並表示美國樂見中國發展富裕，不尋求打壓遏制中國發展，不尋求同中國脫鉤。

王毅隨即話鋒一轉，舊金山會晤以來，中美關係改善確實取得一些進展，這符合兩國和世界人民的利益和願望。但不得不指出的是，美方的對華錯誤認知仍在延續，所做的承諾並沒有真正兌現。打壓中國的手段不斷花樣翻新，單邊制裁的清單不斷延長，欲加之罪到了匪夷所思的程度。美國如果總是說一套、做一套，大國的信譽何在？美國如果一聽到「中國」這兩個字就緊張焦慮，大國的自信何在？美國如果只讓自己保持繁榮，不允許別國正當發展，國際公理何在？美國如果執意壟斷價值鏈高端，只讓中國停留在低端，公平競爭何在？美國面對的挑戰在自身，而不在中國。如果一門心思打壓中國，最終必將害了自己。

他強調，敦促美方認清歷史發展大勢，客觀理性看待中國的發展，積極務實地開展對華交往，言行一致地把承諾落到實處。同中方一道，推動中美關係走上穩定、健康、可持續的發展軌道。